BlackLine Systems GmbH

BlackLine kündigt drei SAP-zertifizierte Integrationen für SAP S/4HANA® 1909 an

Frankfurt a.M. (ots)

Insgesamt drei BlackLine Tools zur Automatisierung der Buchhaltung wurden vom SAP® Integrations- und Zertifizierungszentrum für die Integration mit SAP S/4HANA 1909® zertifiziert:

- BlackLine Connector rel. S41905 for SAP Solutions (zum Extrahieren von Daten aus SAP in BlackLine) - BlackLine Web Services Connector rel. S1905 for SAP Solutions (zum Senden von Daten aus BlackLine an SAP) - BlackLine Smart Close 5.05

Die jüngsten BlackLine Zertifizierungen sind mit früheren Versionen von SAP-Software kompatibel und auch für deren Verwendung zertifiziert. Die Integrationen helfen Unternehmen dabei, die Aufgaben in ihren SAP-Lösungen weiter zu automatisieren, indem sie automatisch Daten aus Quellsystemen extrahieren, in die BlackLine Plattform importieren und auch Daten direkt von BlackLine in SAP-Lösungen zurückbuchen.

SAP S/4HANA ist die Next Generation Business-Suite von SAP und für die SAP HANA®-Plattform entwickelt - sowohl mit On-Premise- als auch Cloud-Optionen. SAP S/4HANA wurde als digitaler Kern konzipiert und unterstützt Kunden dabei, die digitale Transformation im gesamten Unternehmen voranzutreiben und von der preisgekrönten, rollenbasierten Benutzererfahrung von SAP Fiori® zu profitieren.

SAP vertreibt die Lösungen von BlackLine als SAP Solution Extensions unter den Produktnamen:

- SAP Account Substantiation and Automation by BlackLine - SAP Account Substantiation and Automation by BlackLine, Premier Edition - SAP Intercompany Financial Hub by BlackLine

Damit ist BlackLine in die SAP-Produkt-Roadmap integriert.

Die Cloud-Plattform von BlackLine ergänzt die Funktionen der SAP ERP- und Finanzlösungen, einschließlich SAP S/4HANA. Sie bietet Finanz- und Buchhaltungsabteilungen weltweit eine verbesserte Kontrolle, Automatisierung und Datenintegrität und stellt gleichzeitig sicher, dass der Datenfluss zu und von SAP-Lösungen so integriert wie möglich erfolgt.

"Diese Zertifizierungen zur Integrationen in die neueste Version von SAP S/4HANA und die Tatsache, dass bestimmte Produkte von BlackLine premium-zertifiziert und als SAP Solution Extensions verkauft werden, unterstreichen das Commitment von BlackLine zu SAP sowie den weltweiten Dienst am Kunden", sagt Marc Huffman, Chief Operating Officer von BlackLine. "Die Fähigkeit unserer Lösungen, mit SAP S/4HANA und allen SAP ERP-Lösungen zu interagieren, wird weiter dazu beitragen, dass Kunden unsere BlackLine Lösungen schnell und mit minimalem Aufwand und Risiko implementieren können."

"Obwohl unsere Software praktisch alle ERP-Systeme ergänzt, war insbesondere SAP ein wichtiger Partner für uns", fügt Huffman hinzu. "Die Bereitstellung von zertifizierten Werkzeugen, die die reibungslose Integration unserer Plattform in alle wichtigen SAP-Softwareumgebungen und -Anwendungen gewährleisten, wird uns auch weiterhin die Türen zu globalen Unternehmen öffnen, die SAP-Lösungen einsetzen."

Weitere Informationen unter: https://bit.ly/3bev8pe

Kontakt:

alexandra.schmidt@schmidtkom.de / Janet.Timmerberg@blackline.com