Romantik Hotel Schweizerhof Flims: Den Wald vor lauter Bäumen bewusst sehen

Den Wald vor lauter Bäumen bewusst sehen

Nach der Phase der Krise ist es höchste Zeit für eine Auszeit der inspirierenden Art – als Kreativ-Klausur im Team, als Geschäftsleitungs-Sitzung oder als Verwaltungsrats-Meeting. Die Hoteldirektorin höchstpersönlich begleitet ihre Gäste hierfür zum Waldbaden: Sandra Schmidt, gleichzeitig Inhaberin des Romantik Hotels Schweizerhof Flims, ist ausgebildete«Waldachtsamkeitstrainerin» (japanisch: Shinrin Yoku). Mit seinem Seminarangebot geht das Traditionshaus auch sonst ungewöhnliche Wege. So bauen zum Beispiel Führungskräfte bei den «Lego Serious Games» an kreativen Lösungen.

Gerade nach Krisenzeiten ist es wichtig, «out of the box» zu denken und die Unternehmensstrategie auf die neuen Herausforderungen auszurichten. Einen Tapetenwechsel der anderen Art bietet das Romantik Hotel Schweizerhof Flims mit seinen In- und Outdoor-Angeboten für Klausuren und Teambuildings. «Achtsamkeit und Aufmerksamkeit gehen bei unseren neuen Seminarbausteinen Hand in Hand», sagt Hoteldirektorin Sandra Schmidt. «Im Schweizerhof Flims haben wir Raum für den konzentrierten Blick nach innen und die weite Sicht nach aussen». Dass es beides braucht, um sich als Unternehmen neu auszurichten, weiss die Direktorin aus eigener Erfahrung.

Auszeit im Wald: Baden einmal anders

Ziel ist es, die Sinne auf nicht Alltägliches zu lenken, um frei für neue Ideen zu sein. Nach dem Motto «Get lost to find yourself». Sich auf die eigenen Stärken besinnen, Kraft tanken und den Horizont erweitern, das geht am besten in der Natur. Wer viel Zeit in geschlossenen Räumen oder im Homeoffice verbringt, weiss den 30-minütigen «Green Break» im Wald umso mehr zu schätzen. Hoteldirektorin und -Inhaberin Sandra Schmidt hilft Führungskräften, den Wald vor lauter Bäumen wieder zu sehen. Jede und jeder für sich, schön verteilt und mit genügend Platz um sich herum, so steht und geht das Team durchs Unterholz. «Shinrin Yoku» – Eintauchen in die Waldatmosphäre – heisst die anerkannte Heilmethode aus Japan. Wald gibt es rund um das Romantik Hotel Schweizerhof in Flims reichlich. Und als Jägerstochter und zertifizierte Waldachtsamkeitstrainerin hat Sandra Schmidt den richtigen Draht dazu: Weiches Moos unter den Füssen spüren, dem Rauschen der Blätter und dem Plätschern des Bächleins lauschen – die Atmosphäre des Waldes birgt Energie, die Abwehrkräfte stärkt und Stress abbaut. Verantwortlich dafür sind unter anderem sogenannte Terpene, ätherische Öle, die beispielsweise die Fichten, Kiefern und Lärchen freisetzen.

Spielend führen: Lego-Games für Manager

Und wenn die Teams wieder unter sich sind, dann geht’s ans «Serious Play». Tönt nach Widerspruch, ist es aber nicht, sondern eben eine bewusste Methode, um innovative Strategien zu entwerfen. Entwickelt haben sie die Experten von Lego – und sie liefern auch gleich die Bausteine für Meetings und Kreativsitzungen in kleinen Teams. Der moderierte Workshop verbindet spielerische Elemente mit Kreativität. Sprichwörtliche konstruktiv wird es, wenn Managerinnen und Manager miteinander Krisensituationen modellieren und Lösungskonzepte erarbeiten. Der speziell zusammengestellte Baukasten enthält alle (Lego-)Elemente, um sich Modelle und Metaphern aus der Geschäftswelt vor Augen zu führen sowie um die Welt und Zukunft aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. «In dieser komplexen Situation, in der wir uns alle gerade befinden, brauchen wir mehr denn je visionäre Führungskräfte. Und dafür bieten wir Raum: Wir sorgen dafür, dass im Schweizerhof Flims Neues Formen annimmt», zeigt sich Sandra Schmidt überzeugt.

Links:

Waldbaden mit Hoteldirektorin Sandra Schmidt:

https://www.schweizerhof-flims.ch/de/seminare/inspired-by-nature-mindful/

«Serious Play» – Seminarangebote «out of the box»:

https://www.schweizerhof-flims.ch/de/blog/meetings-out-of-the-box-by-schweizerhof-flims/