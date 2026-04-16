Liechtenstein Life Assurance AG

Liechtenstein Life wächst im neunten Jahr in Folge

Jahresbilanz 2025

Schaan (ots)

Umfangreiches Fondsuniversum als Stabilitätsanker gegen Marktturbulenzen.

Einmalprämien mit Zuwachs von über 56 Prozent.

Total gebuchte Bruttoprämien steigen um 21 Prozent.

Die Liechtenstein Life Assurance AG, Spezialistin für fondsbasierte Vermögens- und Vorsorgelösungen, setzt ihren Wachstumskurs in ihren Kernmärkten Schweiz und Deutschland weiter fort. Der Versicherer legte in beiden Ländern im neunten Jahr in Folge zu und erzielte teils signifikante Zugewinne bei allen relevanten Kennzahlen.

Die Bilanzsumme stieg im vergangenen Jahr um 27.7 Prozent auf rund 1.7 Milliarden CHF. Die gebuchten Bruttoprämien wuchsen um über 21 Prozent von 339.6 Millionen CHF auf rund 411.7 Millionen CHF. Das Annual Premium Equivalent (APE) erreichte 2025 rund 281 Millionen CHF (Zuwachs um 10 Prozent). Die Summe der Einmalprämien betrug 145.1 Millionen CHF und nahm damit um rund 56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Bei den Assets under Management legte das Liechtensteiner Unternehmen um rund 30 Prozent von 1.2 Milliarden CHF auf rund 1.5 Milliarden CHF zu und erzielte im Vorjahresvergleich ein Gewinnwachstum von 2 Prozent auf rund 14.3 Millionen CHF.

Umfangreiches Fondsuniversum sichert verlässliche Vermögensbildung

Trotz vielfältiger Herausforderungen an den internationalen Finanzmärkten konnte Liechtenstein Life im Jahr 2025 ihren Wachstumskurs unvermindert fortsetzen. Im Kernmarkt Schweiz stieg das Gesamtvolumen laufender Prämien und Einmalprämien um 23.5 Millionen CHF auf 244.7 Millionen CHF, was einem Zugewinn von rund 10.6 Prozent entspricht. Mit dem aktuellen Portfolio an fondsbasierten Vorsorge- und Vermögenslösungen konnte die Zahl der verwalteten Verträge um über 7 Prozent auf rund 131'000 gesteigert werden. In der Schweiz erhöhte sich die Zahl der verwalteten Verträge um fast 9 Prozent auf rund 87'000. Als Stabilitätsanker gegen Volatilität erwies sich das umfangreiche Fondsuniversum mit rund 500 Fonds, das Kunden vielfältige Möglichkeiten zur Diversifikation und Portfolio-Steuerung eröffnet. In der Schweiz bietet das Unternehmen die Produktfamilie Prosperity World an, die mit den Produkten Prosperity 3a, Prosperity Plus, Prosperity Duo und Prosperity Junior individuelle Absicherung gegen die Vorsorgelücke und effektive Vermögensbildung für jede Lebenssituation ermöglicht. Im vergangenen Jahr wurde zudem der Tarif Liechtenstein Life Wealth lanciert, der zusätzlich neue Möglichkeiten der Nachlassplanung eröffnet. In Deutschland gehört der auf die Bedürfnisse der deutschen Kunden abgestimmte Wealth-Tarif zu den erfolgreichsten Produkten für effektiven Vermögensaufbau, kombiniert mit innovativen Möglichkeiten zur Nachlassgestaltung.

Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life, erklärt: «Stabilität entsteht durch Klarheit. Deshalb setzen wir konsequent auf Transparenz und darauf, dass unsere Kunden und Partner jederzeit die Kontrolle über ihre Vorsorge- und Vermögensplanung behalten. Dass uns das auch 2025 unter anspruchsvollen Bedingungen gelungen ist, bestätigt unseren Weg und ist zugleich unser Massstab für 2026.»

2026 will der Versicherer seinen Wachstumskurs mit investmentorientierten Vorsorge- und Versicherungslösungen weiter vorantreiben. Hierfür sollen Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter ausgebaut werden, um Kunden und Vermittlern zusätzliche Möglichkeiten für passgenaue Versicherungsportfolios, smartes Management per App und dynamische Anpassungen persönlicher Strategien zu bieten.

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden – ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit rund 120 Mitarbeitende beschäftigt.