localsearch trifft Ken Jäger: Faszination für den Sport und das Digitale

Zürich (ots)

In der Serie " Digital Athletes" von localsearch, Digital Partner der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaften, spricht Stürmer Ken Jäger über seine sportliche Karriere, seine Meistertitel-Träume und sein digitales Verhalten.

Seine Karriere auf dem Eis begann, als er gerade einmal vier Jahre alt war. Sein Vater hat früher selbst auch Eishockey gespielt und ihn mit aufs Eis genommen. Der Start einer Leidenschaft: "Seitdem bin ich fasziniert von dieser Sportart". Allgemein haben es ihm Sportarten mit Schlägern und Stöcken angetan.

Durch den Leistungssport in seiner Kindheit und Jugend hat er viele lebenslange Freundschaften geschlossen. Es war und sei eine wertvolle Lebensschule für ihn, da ihm der Sport ein klares Ziel vorgab und so von manchem Unsinn abgehalten habe.

Zu den Highlights seiner sportlichen Karriere zählt er die Saison 2023/2024, in der er mit dem HC Lausanne im Playoff-Finale stand, aber schlussendlich im entscheidenden Spiel knapp unterlag. Ein weiterer Sporterfolg markiert die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Prag 2024, die in einer Silbermedaille resultierte. Doch diese Erfolge fielen ihm nicht einfach in den Schoss: "Als junger Spieler ist es nie einfach, sich durchzusetzen und ich musste mich sowohl in Schweden als auch bei Lausanne aufdrängen und durchbeissen".

Für seine sportliche Zukunft hofft er nach dem Playoff Final mit Lausanne, dass er durch gute Leistungen in der Vorbereitung anschliessend mit der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden am Start ist. Längerfristig setzt er sich als Ziel einen Meistertitel zu feiern und mit der Schweiz Weltmeister zu werden. "Dafür arbeite ich hart".

Ken Jägers digitaler Fussabdruck

localsearch unterstützt Schweizer KMU für den Erfolg in der digitalen Welt und ist auch Digital Partner der Schweizer Hockey Nati. Über sich selbst sagt Ken Jäger, dass er digitale Plattformen fast zu oft nutze - vor allem auf Instagram sieht er sich oft Videos an. Die Nutzung beschränkt sich dabei fast ausschliesslich auf seinen privaten Gebrauch. Trotzdem postet er gelegentlich Instagram-Stories für die Partnerschaft mit einem persönlichen Sponsor. Seine geteilten Sportinhalte drehen sich grossteils um Eishockey, aber er postet auch zum Thema Golfen. Um seinen Trainingsalltag zu bewältigen, nutzt er eine digitale Plattform, die den individuellen Trainingsplan enthält. Ansonsten verzichtet er auf spezielle Apps oder Tools im Eishockey.

Beim Shopping und Buchen zeigt sich bei Ken Jäger eine klare Tendenz: Lieber online als analog. Gerade Kleiderbestellungen auf Zalando findet er praktisch. Online-Bewertungen zieht er je nach Kategorie hinzu: "Bei Kleidung schaue ich nicht wirklich auf Bewertungen, beim Buchen von Reisen oder Hotels spielen diese allerdings eine Rolle für meinen Kaufentscheid".

