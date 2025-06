Liechtenstein Life Assurance AG

Vermögensplanung und Versicherung: Liechtenstein Life launcht neue Wealth-Police

Schaan, Liechtenstein (ots)

· Liechtenstein Life Wealth verbindet Vorteile von Lebensversicherungen mit attraktiven Elementen eines Investmentdepots.

· Neue Fondspolice kombiniert effektive Vorsorge und Vermögensbildung mit innovativen Möglichkeiten der Nachlassplanung.

· Im deutschen Markt gehört die Wealth-Police von Liechtenstein Life zu den gefragtesten Produkten für Nachlassmanagement und Vermögensübertragung.

Liechtenstein Life Assurance AG bringt mit Liechtenstein Life Wealth eine Versicherungslösung auf den Markt, die umfangreichen Versicherungsschutz mit hocheffizienter Vermögensbildung verbindet und neue Möglichkeiten der Nachlassplanung eröffnet. Die Police richtet sich speziell an vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Selbstständige und einkommensstarke Arbeitnehmer in der Schweiz.

Die fondsbasierte Lebensversicherung kombiniert die Vorteile eines breit aufgestellten Fondsportfolios mit den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten einer Lebensversicherung der Säule 3b. Sie verbindet ein attraktives Gesamtpaket an Versicherungsleistungen mit intelligenter Kapitalanlage in mehr als 150 institutionelle Anteilsklassen und ETFs, die zu passgenauen individuellen Anlagestrategien zusammengestellt und laufend angepasst werden können. Mit Liechtenstein Life Wealth kann Vermögen bis zum hundertsten Lebensjahr angespart und durch ein rechtssicheres Bezugsrecht nach eigenen Vorgaben an Kinder, Partner oder andere Begünstigte übertragen werden. Für die Absicherung von Angehörigen im Todesfall sind Garantiesummen bis zu 200 Prozent der Prämiensumme möglich – auch wenn diese als Einmalzahlung erfolgt. Der Auszahlungsplan lässt sich passgenau auf Lebensumstände und persönliche Prioritäten abstimmen: Teilauszahlungen können mit dem Vertragsschluss und während der gesamten Laufzeit festgelegt werden und sind bei optimaler Planung steuerfrei. Das Produkt ist in erster Linie auf Einmaleinlagen ausgelegt, um maximal von Steuervorteilen profitieren zu können. Auch periodische Zahlungen sind möglich, wodurch die Stempelsteuer entfällt. Ab dem ersten Tag der Laufzeit gelten attraktive Rückkaufswerte.

Für Vermittler eröffnen sich mit Liechtenstein Life Wealth neue, innovative Beratungsfelder bei anspruchsvollen, vermögenden Kunden: Von Pensionskassenbezügen über dividendenorientierte Portfolios bis hin zu komplexen Nachlasslösungen und Vielem mehr.

In Deutschland gehört die Wealth-Police von Liechtenstein Life heute schon zu den erfolgreichsten Produkten für Vermögensaufbau mit kombinierter Nachlassgestaltung für gut situierte Zielgruppen.

„Mit Liechtenstein Life Wealth bieten wir unseren Kunden und ihren Vermittlern ein innovatives, leistungsstarkes Produkt, das die Kluft zwischen Versicherung und Kapitalanlage überwindet. Damit verbinden wir das Beste der beiden Welten zu einem aussergewöhnlichen Leistungspaket, von dem auch nachfolgende Generationen profitieren können“, kommentiert Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life.

Besonders für Vermittler eröffnet die Wealth-Police neue Potenziale: Ihnen steht ein vollständig digitales Ökosystem zur Verfügung, mit dem nahezu alle Prozesse mit minimalem Aufwand automatisiert umgesetzt werden können. Das Vergütungsmodell basiert auf dem Nettovermögenswert (NAV): Vermittler partizipieren am zunehmenden Wert der Policen und generieren auf diese Weise laufende, erfolgsbezogene Einnahmen statt einer abschlussorientierten Provision. Kapitalentwicklung und Vergütung sind dabei für Kunden und Vermittler jederzeit transparent und nachvollziehbar. Gute Beratung zahlt sich damit für Kunden und ihre Vermittler aus und unterstützt die langfristige Kundenbindung.

Die neue fondsgebundene Lebensversicherung vervollständigt die im April 2024 gelaunchte Produktfamilie Prosperity World. Zusammen mit den bestehenden Vorsorgevarianten Prosperity 3a, Prosperity Plus, Prosperity Duo und Prosperity Junior lassen sich die Produkte der Prosperity World für die individuellen Belange aller Familienmitglieder je nach Lebens- oder Familienphase konfigurieren.

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden – ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 130 Mitarbeitende beschäftigt.