Liechtenstein Life Assurance AG

Jahresbilanz 2024

Liechtenstein Life mit starkem Wachstum trotz volatiler Märkte

Schaan (ots)

Investment-Fokus sorgt für stabiles Wachstum trotz herausforderndem Marktumfeld.

Verwaltetes Vermögen erstmals über der Milliardenmarke.

Schweiz-Geschäft verzeichnet Prämienwachstum von fast 17 Prozent.

Die Liechtenstein Life Assurance AG, Spezialistin für fondsbasierte Vermögens- und Vorsorgelösungen, erzielt im achten Jahr in Folge deutliche Zugewinne bei nahezu allen relevanten Kennzahlen. Trotz des volatilen Marktumfeldes erreicht das Unternehmen erneut meist zweistellige Wachstumsraten in den Kernmärkten Schweiz und Deutschland. Die Bilanzsumme stieg im vergangenen Jahr um rund 317 Millionen CHF (32.4 %) und überschritt erstmals die Milliardenmarke auf knapp 1.3 Milliarden CHF. Die gebuchten Bruttoprämien wuchsen um fast 15 Prozent von 296.4 Millionen CHF auf 339.6 Millionen CHF. Das Annual Premium Equivalent (APE) stieg 2024 auf rund 256.1 Millionen CHF, was einem Zuwachs von rund 15 Prozent entspricht. Die Summe der Einmalprämien betrug 92.8 Millionen CHF und nahm damit um rund 13.5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zu. Bei den Assets under Management legte das Liechtensteiner Unternehmen um 34.1 Prozent von 857.0 Millionen CHF auf rund 1.1 Milliarden CHF zu. Der Gewinn konnte von 13.1 Millionen CHF auf 14.1 Millionen CHF und damit im Jahresvergleich um 7.5 Prozent gesteigert werden.

Neue Produktwelt im Kernmarkt Schweiz: Vorsorge für die ganze Familie mit Prosperity World

Im Kernmarkt Schweiz stieg das Gesamtvolumen laufender Prämien und Einmalprämien im vergangenen Jahr auf 221.2 Millionen CHF, was einem Zugewinn von rund 16.8 Prozent entspricht. Mit dem aktuellen Portfolio an fondsbasierten Vorsorgelösungen konnte die Zahl der verwalteten Policen in der Schweiz 2024 um rund 13.7 Prozent auf über 80'000 Policen gesteigert werden. In der Schweiz bietet Liechtenstein Life seit Anfang 2024 mit Prosperity World eine umfassende Produktfamilie an, die renditestarke Vorsorge und passgenauen Versicherungsschutz der dritten Säule für die ganze Familie ermöglicht. Die vier innovativen Vorsorgevarianten Prosperity 3a, Prosperity Plus, Prosperity Duo und Prosperity Junior lassen sich auf die individuellen Belange aller Familienmitglieder zuschneiden und je nach Lebensphase passend konfigurieren.

Der starke Investment-Fokus und das diversifizierte Fonds-Universum von aktuell rund 500 Fonds, die von renommierten Fonds-Anbietern nach Kriterien der nachhaltigen Renditeentwicklung identifiziert werden, trugen wesentlich zum Erfolg bei.

Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life erklärt dazu: „Wir freuen uns, dass unsere Produktinnovationen und unsere konsequente Kundenorientierung uns auch im herausfordernden Marktumfeld des vergangenen Jahres einen deutlichen Wachstumsschub ermöglicht haben.“

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden – ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 130 Mitarbeitende beschäftigt.