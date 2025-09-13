PINK CUBE heute in Luzern: Brustkrebsvorsorge auf dem Mühlenplatz

PINK CUBE Test Your Breast

Luzern, 13. September 2025 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE – ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer – heute auf dem Mühlenplatz in Luzern Halt und informiert über Brustkrebs, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr.

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Gemeinschaftsinitiative unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga Schweiz. Gemeinsam mit rund 30 Partnern und Sponsoren setzt sie sich für Aufklärung, Prävention und Chancengleichheit in der Brustkrebsfrüherkennung ein.

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.“

Der Kanton Luzern hat im Dezember 2024 die Einführung eines Mammografie-Screening-Programms beschlossen. In allen anderen Kantonen der Zentralschweiz gab es bis anhin keinen solchen Entscheid.

Michaela Tschuor, Regierungspräsidentin sowie Gesundheits- und Sozialdirektorin des Kantons Luzern, betonte an der Eröffnung des PINK CUBE: „Als Luzerner Gesundheitsdirektorin ist es mir wichtig zu sagen, dass unser Bekenntnis bestehen bleibt: Wir realisieren unser Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Wir übernehmen dabei auch gerne die Vorreiterrolle in der Zentralschweiz.“

Carmen Stenico, CEO Krebsliga Zentralschweiz, ergänzt: „ Wir freuen uns sehr über die positive Zwischenbilanz im Kanton Luzern. Das ist ein starkes Zeichen für die Brustkrebsfrüherkennung und ein starkes Signal für die Zentralschweiz.“

Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz, sagt: „ Als Betroffene weiss ich, wie entscheidend Früherkennung ist. EUROPA DONNA Schweiz setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass alle Frauen das gleiche Recht auf Früherkennung haben. Die Einführung eines Programms im Kanton Luzern ist ein grosser Erfolg mit Vorbildcharackter für die gesamte Zentralschweiz.“

Der PINK CUBE ist heute in Luzern bis 17 Uhr geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Weitere Daten und Standorte in der Zentralschweiz:

18. September 2025 – Sarnen, Dorfplatz

20. September 2025 – Schwyz, Mythen Center

27. September 2025 – Zug, Bundesplatz

02. Oktober 2025 – Altdorf, Lehnplatz

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch und die Behandlungen in der Regel schonender. Die Mammografie ist die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe früh sichtbar machen, noch bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Trotzdem ist der Zugang zur Früherkennung in der Schweiz kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während einige Kantone seit Jahren systematische, franchisenbefreite Screening-Programme anbieten, fehlt in vielen Kantonen – unter anderem in der Innerschweiz – ein solches Angebot.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiated by MSD Merck Sharp & Dohme AG. Owned by Credo GmbH PR & Communications.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

