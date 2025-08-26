Julien's Auctions

Tony Hawks legendäres „900"-Skateboard ist das Highlight der großen Skate-Auktion bei Julien's Auctions

Julien's Auctions gibt seine Partnerschaft mit dem legendären Skateboarder Tony Hawk zur Einführung von „TONY HAWK: THE 900 COLLECTION" bekannt. Der Startschuss fällt heute, am 26. August 2025, und markiert einen entscheidenden Moment, in dem Originalartefakte aus Hawks Karriere zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Bei dieser von Tony Hawk selbst kuratierten Auktion werden 99 Gegenstände angeboten, die aufgrund ihrer großen persönlichen Bedeutung und ihrer Attraktivität für Sammler ausgewählt wurden. Hawk erklärte: „Dies ist das erste Mal, dass ich persönlich in alle Aspekte des Verkaufs meiner eigenen Artikel involviert bin", was die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung unterstreicht. Der Erlös kommt The Skatepark Project zugute, Hawks gemeinnütziger Organisation, die die Entwicklung von Skateparks für Jugendliche in unterversorgten Gemeinden unterstützt.

Das Herzstück ist das originale „900" Falcon 2 Skateboard der 1999 X Games, das Birdhouse-Deck, mit dem Hawk bekanntermaßen das allererste erfolgreiche 900-Manöver der Sportgeschichte landete. Ausgestattet mit Fury Trucks und unmarkierten Rädern wird dieses „Ultimate 1 of 1"-Artefakt neue Maßstäbe für Skate-Kultur-Memorabilia setzen, wobei die Schätzungen von 500.000 bis 700.000 US-Dollar reichen. Das Board wird mit legendären Sport-Sammlerstücken wie Muhammad Alis ersten Schwergewichtshandschuhen und Michael Jordans „Flu Game"-Sneakers gleichgesetzt und symbolisiert einen wichtigen Wendepunkt des Extremsports in der Popkultur.

Sammler können auch für signierte und getragene Ausrüstungsgegenstände von den historischen X Games 1999 bieten, darunter Tonys Helm, Knieschoner und Adio-Sneakers. Weitere Highlights sind Tonys erstes gebrauchtes Profi-Skateboard aus dem Jahr 1982 (Powell-Peralta), das Outfit für den olympischen Fackellauf von 2002, das er bei der Eröffnungsfeier in Salt Lake City trug, ein einzigartiger „Simpsons"-Themen-Mantel, den er nach seinem Auftritt in einer Folge von 2003 geschenkt bekam, sowie eine Sammlung von Medaillen und Auszeichnungen, die seine legendäre Karriere dokumentieren.

Julien's Auctions bringt bewiesene Expertise aus früheren Auktionen hochkarätiger Ikonen wie Prinzessin Diana und Michael Jackson ein, um sicherzustellen, dass diese Veranstaltung maximale Aufmerksamkeit erregt. Die Live-Auktion findet am 23. September 2025 um 10:00 Uhr PT im Loews Hotel in Hollywood und auch online statt.

