IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Veränderungen im Vorstand

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Zürich (ots)

Die Generalversammlung der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich hat Ozan Kaya zum neuen Präsidenten des Vorstands gewählt. Ozan Kaya gehört schon seit längerem dem IAF-Vorstand an und bringt als Leiter des HKV Aarau bezüglich Ausbildung, Prüfungsorganisation und Zertifizierung sein Know-how in den Vorstand ein.

Marco Baur, der seit 2007 dem Vorstand der IAF angehörte und seit 2009 als Präsident tätig war, hatte sich entschieden, nicht mehr erneut zu kandidieren, sondern den Stab für die Führung der erfolgreichen Prüfungs- und Zertifizierungs-Organisation weiterzugeben. Der Jurist und Mediator wird für die IAF jedoch weiterhin mit seinem Wissen und seiner Erfahrung als Legal Counsel der IAF-Qualitätssicherungskommissionen (QSK) tätig bleiben.

Das bisherige Vorstandsmitglied Reto Spring ist per März 2026 als Präsident des FinanzPlaner Verbands Schweiz (FPVS) zurückgetreten und hat somit als Vertreter des FPVS per Generalversammlung 2026 aus dem Vorstand der IAF demissioniert.

Weiter wurden an der diesjährigen IAF-Generalversammlung drei neue Mitglieder in den IAF-Vorstand gewählt: Yücel Muslu (Raiffeisen) folgt als neuer Präsident des FPVS auf Reto Spring. Zudem wurden Vanja Babic (Helvetia Versicherungen Schweiz) und Marc Parmentier (AXA Schweiz) als neue Mitglieder in den IAF-Vorstand gewählt.

Alle weiteren bisherigen Vorstandsmitglieder wurden als Mitglieder des zehnköpfigen Vorstandsgremiums bestätigt, das sich aktuell zusammensetzt aus Ozan Kaya, Präsident (HKV Aarau), Roland Gassmann, Finanzen (Connect & Advice), Michael Kessler, Delegierter für die Romandie (Retraites Populaires) sowie Vanja Babic (Helvetia Versicherungen Schweiz), Thierry Equey (ACA Association des Courtiers en Assurances), Simon Estermann (UBS), Claudia Munz (Swiss Life, Swiss Life Select), Yücel Muslu (FPVS, Raiffeisen), Marc Parmentier (AXA Schweiz) und Tarik Pulver (Mobiliar).

Die IAF dankt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Marco Baur und Reto Spring herzlich für ihren Einsatz und wünscht ihnen alles Gute. Weiter gratuliert sie dem neuen Präsidenten sowie den neu- und wiedergewählten Vorstandsmitgliedern herzlich und wünscht ihnen viel Freude und Erfolg.

Über die IAF

Die IAF, Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich, ist eine vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) anerkannte Organisation der Arbeitswelt gemäss Berufsbildungsgesetz. Sie wird von Unternehmen und Verbänden aus dem Finanzdienstleistungssektor getragen, insbesondere von Branchen- und Berufsverbänden. Eine Stärke der IAF-Bildungsabschlüsse liegt in ihrem hohen Praxisbezug und der direkten Umsetzbarkeit im Alltag der Kundenberatung. Zu den bekanntesten Abschlüssen der IAF zählen "Dipl. Finanzberater/in IAF", "Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis" sowie "KMU-Finanzexpert/in mit eidg. Diplom". Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 hat die IAF über 13'000 erfolgreiche Prüfungsabsolventinnen und Prüfungsabsolventen zertifiziert.

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