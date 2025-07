Westwell

Westwell setzt auf ein intelligentes und umweltfreundliches Fracht-Ökosystem in Europa und präsentiert sich im Garonor Park von Logicor in Paris

Am 7. Juli hat Westwell, ein innovatives, auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisiertes Logistikunternehmen, seine umfassenden intelligenten und umweltfreundlichen Logistiklösungen im Rahmen eines Innovationsschaufensters im Garonor Park von Logicor in Paris vorgestellt.

An der Veranstaltung, bei der Westwell seine bahnbrechenden Fortschritte in den Bereichen Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben, Batteriewechselinfrastruktur und autonome Logistik demonstrierte, nahmen Partner und Kunden von Westwell und Logicor teil.

Logicor, das Logistikimmobilien in Europa besitzt und verwaltet, hat für dieses Projekt 1200 Quadratmeter in seinem Pariser Logistikpark zur Verfügung gestellt. Der Logistikpark Garonor ist in erster Linie für eine Reihe von Kunden von Logicor gedacht, die sich auf den Vertrieb und die Lieferkette konzentrieren, und liegt in der Nähe des Zentrums von Paris.

Während der Veranstaltung präsentierte Westwell sein komplettes Angebot an intelligenten Logistiktechnologien, darunter autonome Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben, umweltfreundliche Batteriewechselstationen und fortschrittliche Softwaresysteme. In ausführlichen Diskussionen mit den Teilnehmern wurde die Zukunft des nachhaltigen und intelligenten Güterverkehrs in Europa erörtert.

Das Flaggschiff-Produkt von Westwell – der völlig kabinenlose, autonome elektrische Q-Truck – wurde speziell für geschlossene Szenarien entwickelt und integriert KI-Kameras, LiDAR und fortschrittliche Sensoren für Wahrnehmung, Positionierung, Entscheidungsfindung und Kontrolle. Mit einer maximalen Reichweite von 150 Kilometern und einer maximalen Anhängelast von 75 Tonnen unterstützt der Q-Truck rund um die Uhr hocheffiziente Transportvorgänge. Jeder Q-Truck, der mit grüner Energie betrieben wird, reduziert die CO2-Emissionen um 50 Tonnen pro Jahr und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. Der Q-Truck ist bereits in vielen Ländern und Regionen im Einsatz, darunter in Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Thailand, Malaysia, Ägypten, Mexiko usw.

Darüber hinaus hat Westwell den E-Truck entwickelt, einen aufrüstbaren, intelligenten Schwerlastwagen mit alternativem Antrieb, um Kunden in verschiedenen Phasen der Transformation zu bedienen. Dieses innovative Fahrzeug unterstützt den flexiblen Wechsel zwischen autonomen und manuellen Fahrmodi und bietet den Kunden einen kostengünstigen und effizienten Weg zur Einführung des autonomen Fahrens in ihrem eigenen Tempo.

Für Logistikszenarien in Fabriken und Lagern hat Westwell den Wellbot vorgestellt, einen intelligenten Logistikroboter, der speziell für Präzisionssortierung, Frachtumschlag und intelligente Lagerverwaltung entwickelt wurde. Durch den Einsatz von Multisensortechnologie und KI-Großmodellen ermöglicht Wellbot eine genaue Identifizierung der Ladung, eine autonome Navigation und eine effiziente Koordination mit dem Q-Truck, wodurch der gesamte Fracht-Workflow „LKW-Dock-Lagerhaus" rationalisiert und die betriebliche Effizienz vor Ort erheblich verbessert wird.

Basierend auf jahrelanger operativer Erfahrung in verschiedenen Szenarien nutzt Westwell das Potenzial von Lieferkettendaten, um einen größeren wirtschaftlichen Wert zu erschließen. Die fortschrittliche, intelligente und vernetzte Logistikplattform Loopo, die von Westwell entwickelt wurde, ist speziell darauf ausgerichtet, multimodale Transportvorgänge in Lagerhäusern und Logistikparks zu verändern. Loopo basiert auf modernster Technologie für autonomes Fahren und bietet eine umfassende Lösung durch die nahtlose Integration von intelligenten Andockplattformen, automatisierten Lagersystemen, Transportmanagementsystemen (Transportation Management Systems, TMS), Lagerverwaltungssystemen (Warehouse Management Systems, WMS), vorausschauenden Transportmanagementsystemen (Predictive Transportation Management Systems, PTMS) und modernen Verkehrsmanagementsystemen.

Das Schaufenster ist nicht nur ein technologischer Versuch, sondern auch eine vielversprechende globale Zusammenarbeit mit erheblichem Marktexpansionspotenzial.

Es wurde offiziell verkündet, dass im Gar o nor Park ein Proof-of-Concept als Teil eines innovativen Schaufensterbereichs umgesetzt wurde. In Zukunft wird Westwell weitere technische Validierungen durchführen und sich gemeinsam mit Logicor um eine verstärkte Marktförderung bemühen, um maßgeschneiderte, effiziente und umweltfreundliche intelligente Logistikdienstleistungen für europäische Kunden anzubieten.

Kay Yang, Geschäftsführer von Westwell Holdings (Hong Kong) Limited, erklärte:

„Die Zusammenarbeit mit Logicor ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Westwell zur globalen Vermarktung. Durch die Nutzung dieser neuen globalen Innovationsplattform wollen wir die Kommerzialisierung unserer Lösungen auf den globalen Märkten beschleunigen und unsere globalen Serviceleistungen verbessern."

Laurent Dubos, Länder-Manager Frankreich bei Logicor, kommentierte:

„Wir freuen uns, Westwell durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten zu unterstützen, in denen die innovativen Programme getestet und gezeigt werden können, die unseren Kunden und deren Fokus auf die Verbesserung ihrer Umweltauswirkungen zugute kommen."

Bis heute hat Westwell mehr als 200 Nutzer in 28 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt bedient, darunter Seehäfen, Luftfrachtterminals, Produktionszentren, Eisenbahnlogistik, grenzüberschreitende Transporte und andere Logistikszenarien. Westwell wird auch weiterhin Zeit und Energie darauf verwenden, die Entwicklung intelligenter grüner Technologie voranzutreiben und den Nutzern intelligenter, groß angelegter Logistik auf der ganzen Welt mehr Innovation und Mehrwert zu bieten.

Logicor ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von europäischen Logistikimmobilien. Ab Dezember 2024 umfasst das Immobilienportfolio des Unternehmens über 19 Millionen Quadratmeter Lagerfläche an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und in der Nähe großer Bevölkerungszentren, so dass das Unternehmen über 2.000 Kunden betreuen kann.

Die Zusammenarbeit zwischen Westwell und Logicor ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Transformation der globalen Logistik. Durch Innovationen im Bereich „intelligenter" und „grüner" Technologien wollen die beiden Parteien die globale Logistikbranche in eine intelligentere, effizientere und nachhaltigere Zukunft führen.

