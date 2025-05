TCL

TCL setzt Zeichen mit internationalem Design-Erfolg im Jahr 2025

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

TCL - eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik - ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie mit 17 angesehenen internationalen Designpreisen ausgezeichnet wurde, darunter iF Design Awards und Red Dot Product Design Awards, ein Beweis, der die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich des verantwortungsvollen, menschenzentrierten und hochwertigen Produktdesigns bestätigt.

Diese Anerkennungen decken sowohl Fernseher, mobile Geräte, intelligente Haushaltsgeräte als auch UX-Design und vernetzte Lifestyle-Produkte ab und spiegeln das langfristige Engagement von TCL für exzellentes Design, Nachhaltigkeit und Innovation in seinem gesamten Produktökosystem wider.

iF Design-Auszeichnungen 2025

In Anerkennung seines unermüdlichen Engagements für herausragendes Design wurde TCL 2025 mit mehreren renommierten internationalen Auszeichnungen geehrt. Der zukunftsorientierte Ansatz und die Verpflichtung des Unternehmens zu verantwortungsbewusstem, nutzerorientiertem Design wurden in mehreren Produktkategorien gewürdigt.

Zu den bemerkenswertesten Anerkennungen gehören von den neuen TV-Geräten TCL 2025 der C-Serie erhaltenen zwei iF Design Awards in den Kategorien High-End QD-Mini LED TV-Serie sowie Mainstream TV-Serie , mit denen das erstklassige Design und die Innovation in der Displaytechnologie gewürdigt wurden. Die TCL A300 TV-Serie und ihr UX Design wurden beide mit dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet, was das Engagement von TCL für Industriedesign und Benutzerfreundlichkeit unterstreicht.

Darüber hinaus wurde die TCL R290 Tri-Thermal ATW Wärmepumpe mit einem iFDesign Award 2025 für ihren Beitrag zu nachhaltigen und effizienten Wohnlösungen ausgezeichnet, und der TCL PlayCube Projektor wurde ebenfalls mit einem iF Design Award 2025 für sein innovatives, von einem Zauberwürfel inspiriertes Design und seine außergewöhnliche Leistung geehrt. In der Kategorie Mobiltelefone wurden das TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, sowie zwei Anwendungen für ihr herausragendes UX-Design ausgezeichnet und mit den iF Design Awards 2025 für herausragenden visuellen Komfort und Benutzeroberflächen-Design geehrt.

Red Dot Design Auszeichnungen 2025

Um das Engagement von TCL für durchdachtes und verbraucherorientiertes Produktdesign weiter zu unterstreichen, wurden mehrere TCL-Produkte kürzlich mit dem Red Dot Design Award 2025 ausgezeichnet. Zu den ausgezeichneten Produkten gehören das TCL 50 Pro NXTPAPER 5G Smartphone, die TCL R290 Tri-Thermal ATW Wärmepumpe, eine Auswahl der tragbaren Lautsprecher der TCL-Party-Serie sowie TCLs QD-Mini LED Monitor-Reihe - alle gefeiert für ihre Mischung aus Ästhetik und Alltagsfunktionalität. Die Bemühungen von TCL im Bereich der Breitbandlösungen wurden ebenfalls ausgezeichnet, darunter das Fiber Gateway TCL LINKBASE FG7300 und TCL LINKBASE FG7720 sowie das 5G Outdoor-Gerät TCL LINKHUB HH526, was das Engagement der Marke für praktische Innovationen im gesamten Smart Home-Ökosystem bestätigt.

Diese Auszeichnungen bestätigen die kontinuierlichen Bemühungen von TCL, Design, Nachhaltigkeit und technologische Exzellenz in den Mittelpunkt seiner Produktentwicklungsstrategie zu stellen.

Die vollständige Liste der Auszeichnungen finden Sie im Internet:

https://www.tcl.com/global/en/tcl-design/tcl-design-awards/tcl-2025-design-awards

Ein starkes Design-Erbe

Die Führungsrolle von TCL im Bereich Design basiert auf einer soliden Grundlage aus weltweiter Anerkennung, preisgekröntem Design und bedeutenden Partnerschaften in der gesamten Branche. 2024 hat TCL seinen Designansatz durch eine Partnerschaft mit dem renommierten CMF-Experten (Color, Material, Finish) Chris Lefteri weiterentwickelt, der auf der IFA 2024 vorgestellt wurde und sich auf nachhaltige Materialien und menschenzentriertes Design konzentriert.

Das Herzstück dieser Leistungen ist das TCL Design Innovation Center (DIC). Das DIC leitet die globale Designstrategie und -umsetzung von TCL und sorgt für eine einheitliche Designsprache im gesamten kategorieübergreifenden Produktportfolio von TCL. Das Team identifiziert aufkommende soziale, kulturelle und Lifestyle-Trends und setzt sie in Designstrategie, Industriedesign und Benutzererfahrung um. Es setzt sich aus multidisziplinären Experten für Produktdesign, Technik, visuelle Kommunikation, Benutzererfahrung und Geschäftsstrategie zusammen.

Das DIC spielt auch eine wichtige Rolle bei der Integration verantwortungsbewusster und nachhaltiger Designpraktiken und stellt sicher, dass TCL-Produkte stets das Engagement der Marke für Innovation, Nachhaltigkeit und menschenorientiertes Design widerspiegeln.

Durch diesen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Design und Innovation verbessert TCL weiterhin die alltäglichen Erfahrungen und unterstreicht damit unser Engagement für unser Motto Inspire Greatness, indem wir das Leben unserer Kunden weltweit bereichern.

