MEDIENMITTEILUNG – Patrick Freund neuer Leiter des Zentrums für Paraplegie an der Universitätsklinik Balgrist

Zürich, 8. Juli 2024 – Der Vorstand des Schweizerischen Vereins Balgrist hat Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Patrick Freund zum neuen Leiter des Zentrums für Paraplegie (ZfP) und zum Mitglied der Spitalleitung der Universitätsklinik Balgrist gewählt. Patrick Freund folgt auf Prof. Dr. med. Armin Curt, der nach 15 Jahren an der Spitze des ZfP in den Ruhestand tritt.

Patrick Freund wurde vom Universitätsrat am 4. Juli 2024 zum Ordinarius für Paraplegiologie und damit zum einzigen Lehrstuhlinhaber für dieses wichtige Fachgebiet in der Schweiz berufen. Damit verbunden ist traditionell auch die Funktion des Chefarztes und Leiter des Zentrums für Paraplegie der Universitätsklink Balgrist (UKB). Nach seiner Wahl durch den Vorstand des Schweizerischen Vereins Balgrist übernahm Patrick Freund diesen Posten auf den 1. Juli 2024 (vorbehältlich seiner Berufung durch den Universitätsrat). Der Vereinsvorstand und die Spitaldirektion gratulieren Patrick Freund zur Wahl und freuen sich auf die Zusammenarbeit. Sie danken Armin Curt für seinen unermüdlichen und fruchtbringenden Einsatz zugunsten seiner Patientinnen und Patienten.

Zum neuen Leiter des ZfP

Mit seiner doppelten Promotion in Biologie und Medizin in Fribourg und Zürich und seiner bisherigen Professur ad Personam an der Universität Zürich ist Patrick Freund international renommiert auf dem Gebiet der Rückenmarksverletzungen. Er nutzt und entwickelt modernste Bildgebungsverfahren und diagnostiziert und behandelt damit bereits seit mehreren Jahren als leitender Arzt am ZfP erfolgreich Patientinnen und Patienten. Er ist führend in der Beurteilung von Rückenmarksverletzungen über klinische und neurophysiologische Messwerte hinaus mittels Neuroimaging. 2020 wurde Patrick Freund mit dem Schellenberg Research Prize der internationalen Stiftung für Forschung in Paraplegie (IRP) ausgezeichnet.

Patrick Freund widmet sich der umfassenden Untersuchung und Behandlung von Veränderungen im Zentralnervensystem, die durch lokale Schädigungen des Rückenmarks verursacht werden. Dank einer interdisziplinären Herangehensweise und modernster bildgebenden Verfahren, wie dem Einsatz hochauflösender Bildgebungstechnologien (3-Tesla- und 7-Tesla-Magnetresonanztomographie), können Patrick Freund und sein Team sowohl funktionelle als auch strukturelle Veränderungen im Gehirn und Rückenmark detailliert darstellen.

Dank an Armin Curt

Patrick Freund folgt auf Armin Curt, der Ende Juni an der UKB mit einem Symposium emeritiert wurde. Armin Curt führte das ZfP seit 2009. Unter seiner Leitung hat sich das Zentrum für Paraplegie zu einem international renommierten Zentrum für Paraplegiologie entwickelt. Mit seiner Neugier und seinem Forscherdrang hat Armin Curt massgeblich an bahnbrechenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Paraplegiologie mitgewirkt. Seine Forschungsergebnisse haben nicht nur die wissenschaftliche Welt bereichert, sondern auch zu konkreten Verbesserungen in der Patientenversorgung geführt. Im Zentrum seines Wirkens standen stets die Patientinnen und Patienten, denen die Ergebnisse der Forschung an der UKB unmittelbar zu Gute kamen. Sein Wirken hat nicht nur dem ZfP, sondern dem gesamten Feld der Rückenmarks-verletzungsbehandlung zahllose Impulse gegeben. Er erhielt dafür das Lifetime Achievement Award der renommierten ASIA. Ihm ist viel zu verdanken.

