TCL

TCL glänzt auf der CES 2025 und erhält mehrere Auszeichnungen für Display-Innovationen und Smart-Home-Lösungen

Las Vegas (ots/PRNewswire)

TCL Electronics, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, wurde auf der CES 2025 mit mehreren Auszeichnungen geehrt, die seine technologischen Spitzenleistungen bei Display-Innovationen und Smart-Home-Lösungen belegen. Zu den Highlights gehört das TCL 50 PRO NXTPAPER 5G Smartphone, das mit dem renommierten CES 2025 Innovation Award in der Kategorie mobile Geräte, Accessoires & Apps ausgezeichnet wurde.

Darüber hinaus erhielt TCL bei der Verleihung der Global Top Brands Awards (GTB) 2024–2025 sechs Auszeichnungen für eine breite Palette von Produktkategorien, von Fernsehern über Klimaanlagen bis hin zu Waschmaschinen. Der TCL Premium QD-Mini LED TV X11K erhielt den „Mini LED Display Technology Innovation Award" für seine unvergleichliche visuelle Detailtreue, Klarheit und Tiefe. Das Klimagerät der FreshIN-Serie wurde mit dem „Smart Fresh Air Technology Innovation Award" ausgezeichnet, während die TCL Super Drum Series Frontlader-Waschmaschine den „Clean Technology Innovation Gold Award" erhielt. Darüber hinaus wurde TCL in die „Top 10 der CE-Marken 2024–2025" und „Top 10 der globalen TV-Marken 2024–2025" aufgenommen, was seine Führungsrolle und seinen Einfluss in der Branche unterstreicht.

Die 2006 von der International Data Group (IDG) ins Leben gerufenen Auszeichnungen werden von der Asia Digital Group und der Europe Digital Group organisiert und von TWICE mit Unterstützung von IDC veranstaltet und gehören zu den einflussreichsten Auszeichnungen im Bereich der Unterhaltungselektronik. Bill Jiang, Vizepräsident von TCL Industries und Geschäftsführer des Global Marketing Center, nahm die Auszeichnungen im Namen des Unternehmens entgegen.

Auch andere Produktkategorien von TCL wie intelligente Schlösser, RayNeo AR-Brillen und mobile Router wurden von internationalen Medien mehrfach als „Best of CES 2025" ausgezeichnet. Der 5G RedCap Dongle von TCL, der TCL LINKPORT IK511 sowie das TCL 50 PRO NXTPAPER 5G wurden zudem mit dem CES Picks Award 2025 in der Kategorie „TechRadar Pro" geehrt. Am Vorabend der CES wurde TCL mit dem Circana Consumer Electronics Performance Award 2025 für die größte Steigerung des TV-Marktanteils in Nordamerika ausgezeichnet.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Unterhaltungselektronikmarke und führend in der weltweiten Fernsehbranche. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website auf https://www.tcl.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2598570/Shining_CES_2025_TCL_Garners_Multiple_Awards_Display_Innovations_Smart.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-glanzt-auf-der-ces-2025-und-erhalt-mehrere-auszeichnungen-fur-display-innovationen-und-smart-home-losungen-302353206.html