Inspire Greatness auf der CES 2025: TCL präsentiert seine neuesten Display-Innovationen und Durchbrüche bei intelligenten Geräten

LAS VEGAS, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ – TCL Electronics, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, stellt heute auf der CES 2025 eine Vielzahl von Display-Technologien vor. Dazu gehören QD-Mini-LED-Fernseher, professionelle Monitore, Displays in Autos, Mobiltelefone, Tablets, Smartwatches, Smartprojektoren und RayNeo AR-Brillen. Darüber hinaus stellt TCL seine neuesten KI-Fortschritte in neuen Produktkategorien und ein umfassendes Smart-Home-Ökosystem vor. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für einen intelligenteren und gesünderen Lebensstil und inspiriert weltweit zu Höchstleistungen.

Revolutionierende Display-Technologien

Die führende Rolle von TCL bei Display-Innovationen wird durch das Flaggschiff TCL X11K QD-Mini LED TV unterstrichen. Dieses Modell definiert Home Entertainment mit über 14.000 lokalen Dimmzonen neu und sorgt für atemberaubende Klarheit und visuelle Präzision. Dank der TCL All-Domain Halo Control Technology bietet er ein wahrhaft beeindruckendes Seherlebnis und erweckt jedes Bild mit lebendigen Details zum Leben. Um diese visuellen Eindrücke zu ergänzen, hat TCL eine strategische Partnerschaft mit Bang & Olufsen, einem führenden Anbieter von Luxus-Audio, geschlossen, um die maßgeschneiderte Soundlösung Audio by Bang & Olufsen zu liefern, die den Benutzern ein ebenso fesselndes Erlebnis bietet wie die visuellen Eindrücke.

Diese Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die TCL A300 TV-Serie, eine schlanke und elegante Wahl mit einem erstklassigen Audioerlebnis. Auf dem TCL-Stand wird der weltweit größte QD-Mini-LED-Fernseher, der 115'' QM891G, zusammen mit der Q85 Soundbar, als perfekter Begleiter für große Fernseher mit immersiver Audioleistung vorgestellt. Für Gaming-Enthusiasten bietet die R83 Professional Monitor-Serie Präzision auf Pixel-Ebene, die ein immersives Gaming und kreative Spitzenleistungen ermöglicht. Diese Produkte unterstreichen das Engagement von TCL, die unterschiedlichsten Verbraucherwünsche zu erfüllen, von großflächigen Fernsehern bis hin zu anspruchsvollen und designorientierten Lösungen.

Zur Produktpalette von TCL gehört auch die preisgekrönte NXTPAPER 4.0 Technologie, eine Weiterentwicklung der elektronischen Vollfarb-Papier-Display-Technologie der Marke. NXTPAPER 4.0 wurde entwickelt, um die Belastung der Augen zu reduzieren und gleichzeitig eine außergewöhnliche visuelle Qualität zu liefern. Das Debüt von NXTPAPER 4.0 fand im TCL NXTPAPER 11 Plus Tablet statt, und es ist geplant, diese Technologie auf weitere Mobiltelefone auszuweiten.

Die RayNeo X3 Pro Smart Glasses läuten das wahre AR-Zeitalter ein. Durch die integrierte Rechenleistung macht das Modell externe Geräte überflüssig und bietet eine verbesserte Leistung in einem kompakten, schlanken Design. Darüber hinaus stellt TCL den PLAYCUBE Projektor vor, der die mobile Projektion mit Stil und Vielseitigkeit neu definiert. Darüber hinaus präsentiert TCL Innovationen in der Automobilelektronik mit intelligenten Cockpit und Driving Solutions.

Wegweisende KI-gestützte und intelligente Konnektivität

Auf der CES 2025 stellt TCL unter anderem TCL Ai Me vor, den weltweit ersten modularen KI-Begleitroboter. Ai Me ist ein Konzeptprodukt mit einer charmanten, lebensechten Ästhetik und einer abnehmbaren Raumkapsel-Basis, das nahtlos Begleitung und intelligentes Leben miteinander verbindet. Es bereichert den Alltag durch natürliche Interaktionen und personalisierte Erfahrungen, passt sich den individuellen Bedürfnissen an und bereichert den Lebensstil des Benutzers durch seine intelligenten und interaktiven Funktionen.

Ein weiteres Highlight ist die Integration des Gemini-Modells von Google in die Flaggschiff-Fernsehserie von TCL. Für 2025 ist die Markteinführung eines völlig neuen Google TV mit Gemini-Funktionen geplant. TCL zeigt außerdem eine interaktive Demo in einem speziellen Ausstellungsraum, in dem die immersiven und intelligenten Funktionen mit Hilfe des Gemini-Modells auf dem Fernseher vorgestellt werden, die das Home Entertainment verändern werden.

Im Bereich Konnektivität sorgt TCLs LINKHUB HH516 5G AI CPE Router für ein intelligentes Netzwerkerlebnis mit höherem Durchsatz, geringerer Latenz und niedrigerem Stromverbrauch für verschiedene Szenarien. TCL präsentierte seine Smart Lock Serie, zu der das D1 Pro mit AI-Handvenenerkennung der nächsten Generation und das D1 Ultra gehören, der weltweit erste intelligente 4-in-1-Riegel, der ein intelligentes Schloss, eine Sicherheitskamera, eine Videotürklingel und ein innovatives 3,5-Zoll-Display integriert.

Wegweisend in Sachen Nachhaltigkeit und Design

Der CES-Pavillon von TCL verkörpert das Engagement des Unternehmens für benutzerorientiertes Design und Innovation in einem natürlichen, stilvollen und umweltbewussten Ambiente. Zu den Highlights gehören umweltfreundliche Fernbedienungen aus recycelten Teeblättern und Möbel aus Pappe, die den Schwerpunkt von TCL auf nachhaltige Praktiken unterstreichen. TCL erweitert seine Vision eines intelligenten und umweltfreundlichen Lebens und bietet innovative Produkte mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen für das Zuhause.

Die TCL FreshIN 3.0Klimaanlage definiert die Kühlung neu mit Funktionen, die die Gesundheit fördern, die Energieeffizienz steigern und den Komfort erhöhen. Ihr anhebbarer Frischlufteinlass bringt frische Außenluft herein, entfernt Gerüche und erhöht den Sauerstoffgehalt in Innenräumen. Die energiesparende Technologie passt die Betriebsfrequenz auf intelligente Weise an, während die Smart Voice Control eine freihändige Bedienung ohne Internetverbindung ermöglicht.

Der TCL FREE BUILT-IN Kühlschrank verwandelt moderne Küchen mit seinem schlanken, platzsparenden Design und den neuesten Technologien, die die Haltbarkeit von Lebensmitteln verbessern. Auch das Wasch-Trocken-Set P680 bietet stapelbare Lösungen für kompakte Räume, mit Knitterschutz-Technologie und intuitiven Programmen für eine optimale Pflege der Kleidung.

Ein wesentlicher Bestandteil der umweltfreundlichen Bemühungen von TCL ist die Smart Home Energy Management Solution (HEMS), die Sonnenkollektoren, Energiespeicher und Wärmepumpen für eine effiziente Energienutzung integriert.

Globale Partnerschaften und Exzellenz

Durch die Partnerschaft mit erstklassigen Sport- und Unterhaltungskanälen auf der ganzen Welt demonstriert TCL seine Innovationskraft gegenüber jüngeren Generationen. Auf der CES 2025 hebt TCL seine Partnerschaft mit der NFL hervor, der meistgesehenen Sportliga in Nordamerika. Der NFL Hall-of-Famer Charles Woodson wird sich mit den Fans vor Ort austauschen, um die Verbindung zwischen TCL und seinem Publikum zu stärken.

Das intensive und lebendige Engagement von TCL für lokale Gemeinschaften und globale Partner hat breite Anerkennung bei den Verbrauchern gefunden, was sich in der Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 widerspiegelt – in den ersten drei Quartalen des Jahres belegte es weltweit den zweiten Platz bei den TV-Lieferungen und in Nordamerika beim Einzelhandelsumsatz mit Fernsehgeräten.

