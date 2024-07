act entertainment ag

all you need is love! Das Beatles-Musical | 17.01.2025, Musical Theater, Basel

Freitag, 17. Januar 2025, Basel – Musical Theater

25 Jahre nach der Uraufführung:

Das Erfolgs-Musical um die legendären Pilzköpfe

kehrt zurück auf die Bühne

1960 schlossen sich vier junge Männer namens John, Paul, George und Ringo zu der Band „The Beatles“ zusammen. Es folgte ein Jahrzehnt, in dem die sogenannten „Fab Four“ Musikgeschichte schrieben und Hits für die Ewigkeit hinterliessen. Bis heute sorgt ihre Musik noch weltweit für Euphorie. Die Musical-Biografie „all you need is love!” feierte im Jahr 2000 Weltpremiere auf der Seebühne am Chiemsee und begeisterte seitdem ein Millionenpublikum. Auf grosser 25-jähriger Jubiläumstournee erzählt die Erfolgsproduktion die Geschichte der Beatles, angefangen von der Begleitband bis hin zum Weltruhm, und bringt den Zauber dieser Zeit zurück auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Passau, 09.08.2024. Mit weltweit schätzungsweise mehr als einer Milliarde verkauften Tonträgern, den meisten Nr.-1-Alben sowie dem erfolgreichsten Komponisten-Duo Lennon/McCartney der Pop-Geschichte zählen die Beatles zweifelsfrei zu den grössten Bands aller Zeiten. Die musikalische Biografie erzählt in zwei Akten die bedeutendsten Stationen der vier Jungs aus Liverpool auf ihrem Weg zum Weltruhm: Von den ersten Auftritten im Hamburger Star-Club bis hin zu ihrem letzten gemeinsamen und weltberühmten Konzert auf dem Dach der Plattenfirma Apple Records in London. „all you need is love! - Das Beatles-Musical“ präsentiert mit über 30 Hits alle unsterblichen Lieder der Fab Four live, begeisterte bei über 1.000 Vorstellungen bereits über eine Million Zuschauer in 14 Ländern und bringt den Zauber der Vergangenheit zurück in die Gegenwart.

Die Original-Band aus Las Vegas „Twist & Shout“

Zwar sind es nicht die Originale, die in dem von Bernhard Kurz produzierten Musical auftreten, dafür aber ihre perfekt eingespielten Ebenbilder. Die Künstler überzeugen nicht nur durch ihren professionellen Live-Gesang und die verblüffende Ähnlichkeit zu den vier Vorbildern aus Liverpool, auch ihr grosses Schauspieltalent kommt in den wiederkehrenden Sprechepisoden und Kurzgeschichten zur Geltung. Authentische Kostüme und historische Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt und versetzen das Publikum zurück in die 60er-Jahre. Mit Songs wie „Help“, „Love Me Do“, „Yesterday“ oder „Hey Jude“ verkörpert die Band „Twist & Shout“ aus Las Vegas die legendären Pilzköpfe so authentisch, dass die Atmosphäre wieder auflebt, mit der die Beatles die Massen einst in ihren Bann gezogen haben.

Die Geschichte der Beatles in zwei Akten: von der Begleitband bis zur Massenhysterie

Die Zuschauer können jenes legendäre Jahrzehnt nachempfinden, in dem die Beatles scheinbar mühelos einen Welthit nach dem anderen aus dem Ärmel schüttelten und die Konkurrenz schier zur Verzweiflung brachten. Das Musical ist in zwei Akte untergliedert. Im ersten Teil erzählen die Darsteller von den Anfängen der Beatles, die 1960 nach Hamburg kamen und dort zunächst als Begleitband in Stripclubs und Kneipen spielten, später ihre ersten eigenen Konzerte gaben und schliesslich in den USA ihren Durchbruch schafften.Im zweiten Teil bricht die „Beatlemania“ endgültig aus. Die britische Band bringt ihre Fans bei Auftritten regelrecht zur Ekstase und setzt auch in Sachen Mode und Lebensgefühl neue Massstäbe. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, im Jahr 1970, geben die Beatles nach ihrem letzten und weltberühmten Konzert auf dem Dach des Plattenlabels Apple Records in London ihre Trennung bekannt. Doch der Mythos lebt bis heute weiter!

Bernhard Kurz, der Mann mit dem Gespür für Erfolgsproduktionen

Mit „all you need is love!” haben Erfolgsproduzent Bernhard Kurz und Tournee-Veranstalter Oliver Forster den Beatles ein Denkmal gesetzt. Für sein gelungenes Werk wurde Bernhard Kurz unter anderem in Las Vegas mit dem „Artist Choice Award“ als „Best Producer“ ausgezeichnet. Kurz feiert parallel mit Shows über Tina Turner („Simply The Best“) und Musical-Biografien über das Leben und Wirken von bspw. Elvis Presley („ELVIS - Das Musical“) europaweit Erfolge. Kurz ist seit Jahrzehnten eine wahre Grösse im Showgeschäft und ist mit der in Berlin beheimateten Show-Reihe „Stars in Concert“ im Laufe seiner Karriere zu einem anerkannten Experten in Sachen Doppelgänger-Shows geworden.Und auch Produzent und Veranstalter OIiver Forster hat mit den Eigenproduktionen von COFO Entertainment über Weltstars wie Falco („FALCO - Das Musical“), Frank Sinatra („That´s Life - Die Sinatra-Story) und Michael Jackson („BEAT IT!“) in den vergangenen Jahren reihenweise Konzerthallen im deutschsprachigen Raum gefüllt.

