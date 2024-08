honor

Aktuelle Social-Media-Bewegung von Sportlern rückt ALS Challenger ins Rampenlicht

#HONORtheChallenger erforscht das Potenzial von multimodaler KI zur Unterstützung von Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Eine aktuelle Challenge in den sozialen Medien hat das Bewusstsein für die ALS-Gemeinschaft erheblich geschärft und dient als Katalysator für den Fortschritt der barrierefreien Technologie. Der Hashtag #HONORtheChallenger hat in den letzten Wochen in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt, um den Mut der ALS Challenger zu würdigen, die ihre Grenzen überwinden, und gleichzeitig das Bewusstsein für die ALS-Gemeinschaft zu schärfen.

Um an der Social-Media-Challenge teilzunehmen, muss man eine sportliche Pose einnehmen, diese zusammen mit dem Hashtag #HONORtheChallenger posten und andere zur Teilnahme nominieren. Über 4000 Menschen aus aller Welt schlossen sich der Online-Bewegung an, und auch Sportler wie der britische Turner Nile Wilson zeigten ihre Unterstützung. Der virale Hashtag erzielte 85.000.000 Aufrufe und generierte ein weltweites Engagement von 11.000.000, wodurch die weltweite Aufmerksamkeit für die wichtige Sache erhöht wurde.

„Ich war inspiriert von dem Kampfgeist, der hinter diesem Projekt steckt, und wie es die Widerstandsfähigkeit und Stärke der ALS-Gemeinschaft hervorhebt", erklärte Nile Wilson, ein britischer preisgekrönter Turner. „Hoffentlich werden mehr Unternehmen ermutigt, zugängliche KI-Technologien zu entwickeln, die verletzten oder behinderten Sportlern helfen."

HONOR macht die multimodale KI-gestützte Eye-Tracking-Technologie für alle zugänglich

Bei der Entwicklung neuer Technologien werden die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen manchmal übersehen. Internationale ALS-Stiftungen setzen sich für die Sache ein und versuchen, das Bewusstsein zu schärfen, um Innovationen zu fördern, die diese Gemeinschaften voranbringen. HONOR zeigt erneut sein Engagement für Innovationen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen: Das Unternehmen ist die erste Smartphone-Marke, die mit ihrem Betriebssystem MagicOS 8.0 eine absichtsbasierte Eye-Tracking-Technologie einführt. Die KI-gestützte Technologie ermöglicht es Nutzern, ihr Telefon nur mit den Augen zu bedienen, um Benachrichtigungen und Apps zu öffnen. Das Unternehmen wird diese Funktion ab dem 27. August 2024 für alle Geräte weltweit verfügbar machen.

„ALS ist eine fortschreitende Erkrankung der Nervenzellen, bei der die Muskeln allmählich versagen", erklärt Limore Noach, Geschäftsführerin der ALS Foundation Netherlands. „Jeder Funktionsverlust ist permanent", sagt sie und fügt hinzu, dass ALS-Patienten in den späteren Stadien der Krankheit oft nur noch ihre Augenbewegungen kontrollieren können. „Menschen, bei denen eine lebensverändernde Krankheit diagnostiziert wurde, finden oft einen neuen Sinn und wollen etwas Sinnvolles tun."

HONOR ist bestrebt, in die laufende Forschung zu investieren und entwickelt in seinem Forschungs- und Entwicklungslabor auch nicht-invasive Brain-Computer-Interface-Technologien (BCI). Die Technologie ermöglicht es Menschen, über elektrische Signale des Gehirns mit externen Geräten zu kommunizieren. Sie schafft mehr Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Wei Zhang, ein 34-jähriger chinesischer ALS Challenger, der seit 26 Jahren mit der Krankheit lebt, hat vor kurzem diese bahnbrechende Technologie kennengelernt, die es ihm ermöglicht, über Gehirnsignale mit einem Computer zu interagieren. Ziel von HONOR ist es, die Zukunft der Technologie zu inspirieren, die neue Medien für KI-Interaktionen zwischen Smartphones und anderen Geräten schafft, von denen Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die zusätzliche Hilfe benötigen, profitieren.

HONOR the Challenger: Förderung des globalen Bewusstseins durch soziales Engagement

Um die Aufmerksamkeit wieder auf die ALS-Gemeinschaft zu lenken und gleichzeitig die Menschen zu würdigen, die mit der Krankheit leben, hat BBC StoryWorks Commercial Productions einen Kurzfilm produziert, der die beeindruckende Geschichte des Künstlers und ALS Challengers Bernard Muller zeigt. Der Film zeigt, wie Bernard Muller die Eye-Tracking-Technologie einsetzt, um sich durch Kunstwerke auszudrücken, und demonstriert damit, wie KI es möglich machen kann, das Leben von Menschen mit Behinderungen angenehmer zu gestalten.

„ALS Challenger sind ein Beweis für die menschliche Widerstandsfähigkeit, und ich bin stolz darauf, Teil einer Initiative zu sein, die das Bewusstsein für die stille Entschlossenheit meiner Gemeinschaft schärft", sagte Bernard Muller, KI-gestützter Künstler und ALS Challenger. „Meine Hoffnung ist, dass die transformative Kraft der KI-Technologie mehr Menschen mit Behinderungen ermutigt, sich durch Kunst, Kommunikation und soziale Bewegungen auszudrücken."

Social-Media-Nutzer sind aufgerufen, durch die Teilnahme an der Social-Media-Challenge #HONORtheChallenger dazu beizutragen, das Bewusstsein für ALS zu schärfen. Entdecken Sie die Challenge auf TikTok, Instagram, X, und Facebook.

Um mehr über das Thema zu erfahren und einen Beitrag zu leisten, besuchen Sie die International Alliance of ALS Associations.

