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Schweizer Sportdoku-Serie «The Belonging» von blue Entertainment und Sky Schweiz startet am 3. Juni

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Blue Entertainment und Sky Schweiz präsentieren mit «The Belonging» eine neue Schweizer Originaldoku-Serie über Identität, Herkunft und persönliche Entscheidungen im Spitzenfussball. Die vierteilige Serie startet am 3. Juni zeitgleich auf den Plattformen beider Anbieter.

Das Wichtigste in Kürze:

«The Belonging» ist eine vierteilige Schweizer Sportdoku-Serie, ko-produziert von blue Entertainment und Sky Schweiz.

Im Zentrum stehen internationale Topspieler wie Breel Embolo, Manuel Akanji, Ivan Rakitić und Albian Hajdari sowie Nachwuchstorhüter Gonçalo Fernandes da Silva.

Die Serie beleuchtet Fragen von Identität, Zugehörigkeit und kulturellen Wurzeln im internationalen Spitzenfussball.

Start ist am 3. Juni 2026 – rechtzeitig vor der Fussball-WM – auf der Sky App sowie bei blue Entertainment.

Alle Details sinden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Rückfragen oder Interviewwünschen stehen wir gerne per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 209 10 04 zur Verfügung.

Beste Grüsse

Amanda Schweizer

i.A. blue Entertainment