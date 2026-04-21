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Schweizer Sportdoku-Serie «The Belonging» von blue Entertainment und Sky Schweiz startet am 3. Juni

Schweizer Sportdoku-Serie «The Belonging» von blue Entertainment und Sky Schweiz startet am 3. Juni
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Blue Entertainment und Sky Schweiz präsentieren mit «The Belonging» eine neue Schweizer Originaldoku-Serie über Identität, Herkunft und persönliche Entscheidungen im Spitzenfussball. Die vierteilige Serie startet am 3. Juni zeitgleich auf den Plattformen beider Anbieter.

Das Wichtigste in Kürze:

  • «The Belonging» ist eine vierteilige Schweizer Sportdoku-Serie, ko-produziert von blue Entertainment und Sky Schweiz.
  • Im Zentrum stehen internationale Topspieler wie Breel Embolo, Manuel Akanji, Ivan Rakitić und Albian Hajdari sowie Nachwuchstorhüter Gonçalo Fernandes da Silva.
  • Die Serie beleuchtet Fragen von Identität, Zugehörigkeit und kulturellen Wurzeln im internationalen Spitzenfussball.
  • Start ist am 3. Juni 2026 – rechtzeitig vor der Fussball-WM – auf der Sky App sowie bei blue Entertainment.

Alle Details sinden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Rückfragen oder Interviewwünschen stehen wir gerne per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 209 10 04 zur Verfügung.

Beste Grüsse

Amanda Schweizer

i.A. blue Entertainment

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Tel.  +41 56 209 10 04  
 amanda@ferrisbuehler.com 
 www.ferrisbuehler.com
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