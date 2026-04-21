Schweizer Sportdoku-Serie «The Belonging» von blue Entertainment und Sky Schweiz startet am 3. Juni
Ein Dokument
Blue Entertainment und Sky Schweiz präsentieren mit «The Belonging» eine neue Schweizer Originaldoku-Serie über Identität, Herkunft und persönliche Entscheidungen im Spitzenfussball. Die vierteilige Serie startet am 3. Juni zeitgleich auf den Plattformen beider Anbieter.
Das Wichtigste in Kürze:
- «The Belonging» ist eine vierteilige Schweizer Sportdoku-Serie, ko-produziert von blue Entertainment und Sky Schweiz.
- Im Zentrum stehen internationale Topspieler wie Breel Embolo, Manuel Akanji, Ivan Rakitić und Albian Hajdari sowie Nachwuchstorhüter Gonçalo Fernandes da Silva.
- Die Serie beleuchtet Fragen von Identität, Zugehörigkeit und kulturellen Wurzeln im internationalen Spitzenfussball.
- Start ist am 3. Juni 2026 – rechtzeitig vor der Fussball-WM – auf der Sky App sowie bei blue Entertainment.
Alle Details sinden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Rückfragen oder Interviewwünschen stehen wir gerne per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 209 10 04 zur Verfügung.
Beste Grüsse
Amanda Schweizer
i.A. blue Entertainment
Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 10 04 amanda@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com