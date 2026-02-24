Constantin Film

Bora Dagtekin verlängert exklusiven Vertrag bei Constantin Film

Bora Dagtekin, einer der erfolgreichsten Erzähler des deutschen Films, bleibt auch weiterhin fest an der Seite von Constantin Film und Produzentin Lena Schömann.

Mit der Verlängerung seines exklusiven Kinovertrags beginnt ein neues Kapitel dieser Erfolgsgeschichte. Im Rahmen eines langfristigen Output-Deals werden nach der Fertigstellung von "Der perfekte Urlaub" zwei neue Kinofilme entstehen. Damit wird eine Zusammenarbeit fortgeführt, die das deutsche Publikum seit 2009 berührt, begeistert und immer wieder in ausverkaufte Kinosäle zieht. Insgesamt haben in dieser Zeit 35,5 Mio. Zuschauer*innen seine Filme im deutschsprachigen Raum gesehen, davon allein 23,6 Mio. Besucher*innen bei "Fack Ju Göhte 1-3".

Bora Dagtekin: "Seit 2011 sind Lena Schömann, Oliver Berben und das gesamte Team der Constantin Film meine Filmfamilie. Keine andere Firma steht so sehr für Kino. Umso mehr freue ich mich auf das nächste Kapitel. Danke für Euer Vertrauen, die vielen Drehtage und die kreative Freiheit."

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Es gibt viele gute Drehbuchautoren und einige sehr gute Regisseure - und dann gibt es Bora. 35,5 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer sprechen eine eindeutige Sprache. Seit über fünfzehn Jahren erzählen wir gemeinsam Geschichten, die laut, klug und voller Herz sind - mit ausverkauften Kinosälen. Bora ist für uns längst mehr als ein Erfolgsregisseur, er ist Teil unserer Filmfamilie. Dass er diesen Weg weiterhin exklusiv mit uns geht, freut mich sehr."

Bora Dagtekin wurde in Hannover geboren und studierte Drehbuch an der Filmakademie Ludwigsburg Bereits 2006 sorgte er mit seiner ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" für viel Aufmerksamkeit und wurde national sowie international ausgezeichnet, u.a. mit zwei Nymphen beim Fernsehfestival in Monaco, dem BANFF Award in Kanada, dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis. 2007 schrieb er die Pilotfolge für "Doctor's Diary". Die RTL-Serie lief in drei Staffeln und erhielt 2008 den Deutschen Fernsehpreis und den Deutschen Comedypreis. Der Autor wurde erneut mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Seit 2009 arbeitet er mit Constantin Film zusammen. Sein Kinoregiedebüt "Türkisch für Anfänger" avancierte mit knapp 2,4 Mio. Besucher*innen zum erfolgreichsten deutschen Film des Jahres 2012 und erhielt unter anderem einen Bambi sowie den Publikumspreis des Bayerischen Filmpreises 2013. Mit insgesamt mehr als sieben Mio. Zuschauer*innen war "Fack Ju Göhte" der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2013 und gewann unter anderem den Deutschen Comedypreis, den Publikumspreis des Bayerischen Filmpreises, den Bambi, die Goldene Leinwand mit Stern und den Deutschen Filmpreis für den besucherstärksten Film des Jahres. Die Fortsetzung "Fack Ju Göhte 2" (2015) erreichte sogar 7,6 Mio. Kinobesucher*innen. Damit ist er der vierterfolgreichste deutsche Film seit Beginn der Besucherzählung im Jahr 1968. Er wurde unter anderem mit dem Bogey-Award in Platin und der Goldenen Leinwand mit Stern ausgezeichnet. "Fack Ju Göhte 3", der Abschluss der Trilogie, setzte diese Erfolgsgeschichte fort. Die Komödie war mit fast 6,2 Mio. Besucher*innen der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2017 und gewann unter anderem die Publikumspreise beim Deutschen Filmpreis und beim Bayerischen Filmpreis sowie den Jupiter Award.

Mit "Das perfekte Geheimnis" gelang Bora Dagtekin im Jahr 2019 ein weiterer Kinohit. Die mit Stars besetzte Komödie verzeichnete 5,3 Mio. Besucher*innen und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter ein Bambi in der Kategorie "Film National", den Deutschen Filmpreis als "Besucherstärkster Film" des Jahres und den Preis der Akademie bei der Romy-Verleihung. 2024 führte er Regie bei "Chantal im Märchenland", einem Spin-off der "Fack Ju Göhte"-Reihe. Mit über 2,7 Mio. Zuschauer*innen wurde der Film der umsatzstärkste deutsche Film des Jahres 2024 und der erfolgreichste deutsche Film mit zwei weiblichen Protagonistinnen. Zuletzt inszenierte er "Der perfekte Urlaub", der am 22. Oktober 2026 in die Kinos kommt.