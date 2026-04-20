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Erfolgsmusical «Der Löwe, der nicht schreiben konnte» feiert Comeback

Erfolgsmusical «Der Löwe, der nicht schreiben konnte» feiert Comeback
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Der Löwe brüllt wieder: Das erfolgreiche Familienmusical «Der Löwe, der nicht schreiben konnte» kehrt nach über fünf Jahren zurück ins Bernhard Theater Zürich.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Das preisgekrönte Familienmusical feiert ab dem 15. November 2026 sein Comeback im Bernhard Theater Zürich.
  • Die Produktion basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch-Bestseller und begeistert mit Humor, Musik und einer berührenden Geschichte.
  • Mit Marc Früh, Ronja Borer, Lucas Fischer, Irena Flury und Nina Burri steht ein hochkarätiger Cast auf der Bühne.
  • Das Musical wurde u.a. für den Prix Walo und den Deutschen Musicaltheaterpreis nominiert.
  • Der Vorverkauf ist bereits gestartet – Vorstellungen laufen bis Januar 2027.

Mehr Informationen zur Produktion, zur Story und zu den Spielterminen entnehmen Sie der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen melden Sie sich gerne jederzeit per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder unter 056 209 10 04.

Freundliche Grüsse

Amanda Schweizer

i.A. in bocca al lupo GmbH

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Tel.  +41 56 209 10 04  
 amanda@ferrisbuehler.com 
 www.ferrisbuehler.com 
Weiteres Material zum Download

Bild:  Familienmusical _Der~Theater Zürich.jpeg
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