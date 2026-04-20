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Erfolgsmusical «Der Löwe, der nicht schreiben konnte» feiert Comeback

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Der Löwe brüllt wieder: Das erfolgreiche Familienmusical «Der Löwe, der nicht schreiben konnte» kehrt nach über fünf Jahren zurück ins Bernhard Theater Zürich.

Das Wichtigste in Kürze:

Das preisgekrönte Familienmusical feiert ab dem 15. November 2026 sein Comeback im Bernhard Theater Zürich.

sein Comeback im Bernhard Theater Zürich. Die Produktion basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch-Bestseller und begeistert mit Humor, Musik und einer berührenden Geschichte.

Mit Marc Früh, Ronja Borer, Lucas Fischer, Irena Flury und Nina Burri steht ein hochkarätiger Cast auf der Bühne.

Das Musical wurde u.a. für den Prix Walo und den Deutschen Musicaltheaterpreis nominiert.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet – Vorstellungen laufen bis Januar 2027.

Mehr Informationen zur Produktion, zur Story und zu den Spielterminen entnehmen Sie der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen melden Sie sich gerne jederzeit per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder unter 056 209 10 04.

Freundliche Grüsse

Amanda Schweizer

i.A. in bocca al lupo GmbH

Weiteres Material zum Download Bild: Familienmusical _Der~Theater Zürich.jpeg