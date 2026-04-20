Erfolgsmusical «Der Löwe, der nicht schreiben konnte» feiert Comeback
Ein Dokument
Der Löwe brüllt wieder: Das erfolgreiche Familienmusical «Der Löwe, der nicht schreiben konnte» kehrt nach über fünf Jahren zurück ins Bernhard Theater Zürich.
Das Wichtigste in Kürze:
- Das preisgekrönte Familienmusical feiert ab dem 15. November 2026 sein Comeback im Bernhard Theater Zürich.
- Die Produktion basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch-Bestseller und begeistert mit Humor, Musik und einer berührenden Geschichte.
- Mit Marc Früh, Ronja Borer, Lucas Fischer, Irena Flury und Nina Burri steht ein hochkarätiger Cast auf der Bühne.
- Das Musical wurde u.a. für den Prix Walo und den Deutschen Musicaltheaterpreis nominiert.
- Der Vorverkauf ist bereits gestartet – Vorstellungen laufen bis Januar 2027.
Mehr Informationen zur Produktion, zur Story und zu den Spielterminen entnehmen Sie der Medienmitteilung im Anhang.
Bei Fragen oder Interview-Wünschen melden Sie sich gerne jederzeit per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder unter 056 209 10 04.
Freundliche Grüsse
Amanda Schweizer
i.A. in bocca al lupo GmbH
Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 10 04 amanda@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com
Weiteres Material zum Download Bild: Familienmusical _Der~Theater Zürich.jpeg