Ferris Bühler Communications

Uli Forte analysiert neu für blue Sport

Blue Sport verstärkt sein Expertenteam mit zwei neuen Fussballpersönlichkeiten: Trainer Uli Forte und der ehemalige Mittelfeldspieler Michel Renggli analysieren künftig regelmässig die Spiele der Brack Super League.

Uli Forte bringt seine langjährige Erfahrung als Trainer unter anderem beim FC Zürich, FC St. Gallen und zuletzt beim FC Winterthur ins Studio ein. Michel Renggli, ehemaliger Spieler des FC Luzern, Grasshopper Club Zürich und FC Thun, ergänzt das Expertenteam mit fundierten Spielanalysen und unausschöpflichem Fachwissen aus dem Schweizer Fussball.

Alle weiteren Informationen zu den neuen Experten sowie zu den personellen Veränderungen bei blue Sport finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Rückfragen stehen wir gerne per E-Mail oder telefonisch (056 209 15 05) zur Verfügung.

Anastasia Johnson

i.A. blue Sport

