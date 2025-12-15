PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Leutgeb Entertainment Group GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Andrea Bocelli – Romanza 30th Anniversary World Tour

Andrea Bocelli – Romanza 30th Anniversary World Tour
  • Bild-Infos
  • Download

Wien (ots)

Maestro Bocelli kommt nach Wien!

Samstag, 22. August 2026

Ernst-Happel-Stadion, Wien

Die Leutgeb Entertainment Group & AEG präsentieren ein musikalisches Ereignis von außergewöhnlicher Strahlkraft: Andrea Bocelli kommt mit großem Orchester & Chor im Sommer 2026 im Rahmen seiner Romanza 30th Anniversary-Welttournee für ein einziges spektakuläres Konzert im gesamten deutschsprachigen Raum nach Wien. Am 22. August 2026 wird der weltberühmte Tenor das Ernst-Happel-Stadion in einen Abend voller Emotion, Eleganz und musikalischer Weltklasse verwandeln. Jetzt schon Tickets reservieren unter Ticketalarm:

www.oeticket.com

Mit der Jubiläumsproduktion feiert Bocelli das Album, das 1997 seinen globalen Durchbruch markierte und ihn zu einer der bedeutendsten Stimmen unserer Zeit machte: „Romanza“. Songs wie „Con te partirò” oder „Time to say Goodbye“ gingen um die Welt, prägten eine ganze Generation und begründeten jene außergewöhnliche Karriere, die ihn bis heute zu einem der meistgehörten Künstler des Planeten macht.

Ein Abend voller Welthits

Das Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist der einzige Halt der Tournee in Österreich, Deutschland und der Schweiz und damit ein kulturelles Highlight weit über die Landesgrenzen hinaus. Die Produktion verspricht ein ebenso elegantes wie kraftvolles Konzertformat, begleitet von großem Orchester, Chor und einer künstlerischen Gestaltung, die Bocellis unverwechselbare Stimme in einem monumentalen Rahmen erlebbar macht.

Über Maestro Andrea Bocelli

Zu den bekanntesten Stimmen der internationalen Musikszene zählend, hat Andrea Bocelli nahezu 90 Millionen Tonträger verkauftund über 20 Milliarden Streams erzielt. Neben ausverkauften Arena-Tourneen weltweit und rekordbrechenden Livestream-Konzerten trat er bei globalen Großereignissen wie den Olympischen Spielen oder der Fußball-Weltmeisterschaft auf. Bocelli wurde unter anderem mit einem Golden Globe, sieben Classical BRIT Awards, sieben World Music Awards sowie einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet.

Tickets

Der Ticketverkauf startet offiziell am 19.12.2025 um 10 Uhr: www.oeticket.com

Zitat Klaus Leutgeb, Veranstalter (Leutgeb Entertainment Group)

„Es ist uns eine große Ehre, Maestro Andrea Bocelli für seine Jubiläumstour nach Wien zu holen. Dass dieses Konzert der einzige Halt im gesamten deutschsprachigen Raum ist, macht den Abend zu etwas ganz Besonderem – für uns als Veranstalter, aber auch für die Fans aus Österreich und darüber hinaus!“

Pressekontakt:

Leutgeb Entertainment
Kerstin Pröll
Telefon: 00436646441397

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Leutgeb Entertainment Group GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Leutgeb Entertainment Group GmbH
Weitere Storys: Leutgeb Entertainment Group GmbH
Alle Storys Alle
  • 05.12.2025 – 10:01

    Pressekonferenz via Livestream

    Schladming (ots) - BALD GEHT'S LOS: Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt 2026 - seien Sie via Livestream dabei! 5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHR Link zum Livestream: https://vimeo.com/event/5555120 Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden. Die Details ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:33

    Pressekonferenz via Livestream: Neues Projekt

    Schladming (ots) - Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt - seien Sie via Livestream dabei! 5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHR Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden. Die Region Schladming-Dachstein ...

    mehr
  • 08.07.2025 – 10:35

    Hype um Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein

    Schladming (ots) - Zusatzshow am 07.12.2025 DIE SENSATION IST PERFEKT! ZUSATZSHOW AM 7.12. Riesen Andrang auf Tickets für die Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein Die Sensation ist perfekt! Gerade startete der Ticketverkauf für das Ski-Opening Schladming-Dachstein mit den Backstreet Boys, da legt Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb schon einen nach. Aufgrund des enormen Ansturms, findet am Sonntag, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren