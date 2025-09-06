Ferris Bühler Communications

Vom Bahnhof direkt in die Karibik: Dominikanische Republik bringt Lebensfreude nach Zürich

Die Dominikanische Republik hat heute, am Samstag, 6. September 2025, mitten im Zürich HB gezeigt, warum sie zu den beliebtesten Reisezielen der Schweizer:innen gehört. Gemeinsam mit Edelweiss brachte Tourismus Dominikanische Republik tropisches Lebensgefühl nach Zürich: Bachata-Workshops, Kokosdrinks und Tanzpaare, die sich von der Lebensfreude anstecken liessen, verwandelten den Bahnhof in eine karibische Bühne. Höhepunkt war die Verlosung einer Traumreise für zwei Personen.

Alle Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie hier.

