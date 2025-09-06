PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ferris Bühler Communications mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ferris Bühler Communications

Vom Bahnhof direkt in die Karibik: Dominikanische Republik bringt Lebensfreude nach Zürich

Vom Bahnhof direkt in die Karibik: Dominikanische Republik bringt Lebensfreude nach Zürich
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Die Dominikanische Republik hat heute, am Samstag, 6. September 2025, mitten im Zürich HB gezeigt, warum sie zu den beliebtesten Reisezielen der Schweizer:innen gehört. Gemeinsam mit Edelweiss brachte Tourismus Dominikanische Republik tropisches Lebensgefühl nach Zürich: Bachata-Workshops, Kokosdrinks und Tanzpaare, die sich von der Lebensfreude anstecken liessen, verwandelten den Bahnhof in eine karibische Bühne. Höhepunkt war die Verlosung einer Traumreise für zwei Personen.

Alle Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie hier.

Für Fragen oder Interview-Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit per Rückmail an sabrina@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter +41 56 544 61 64 zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Sabrina Alt

i.A. Dominican Republic Tourism

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Direkt. +41 56 544 61 64
Tel. +41 56 209 15 15
 sabrina@ferrisbuehler.com
 www.ferrisbuehler.com  
Weiteres Material zum Download

Dokument:  Nachbericht Dominika~ent 06.09.2025.docx
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ferris Bühler Communications mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Ferris Bühler Communications
Weitere Storys: Ferris Bühler Communications
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren