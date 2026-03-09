Ferris Bühler Communications

Tour steht fest: An diesen Orten in der Schweiz macht die Phänomena Halt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lange blieb offen, wohin die Reise der Phänomena nach ihrem Start in Dietikon am 14. März führen würde. Nun, kurz vor dem Start, wird das Geheimnis gelüftet: Die Wanderausstellung macht Halt in Basel, Yverdon, Luzern, Altstätten, Zürich und Biel.

Mit der Tour bringt die Phänomena Wissenschaft direkt zu den Menschen in verschiedene Regionen der Schweiz. In der Erlebniswelt können Besucher:innen Phänomene aus Natur, Technologie und Gesellschaft entdecken. Experimente, Installationen und interaktive Formate machen komplexe Themen verständlich und laden dazu ein, Wissenschaft nicht nur zu sehen, sondern selbst zu erleben. Das Überthema in diesem Jahr lautet KI & Robotik.

Dass die Phänomena als Wanderausstellung konzipiert wurde, ist kein Zufall. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und Wissenschaft dorthin zu bringen, wo der Alltag stattfindet. Statt an einem festen Ort bleibt die Erlebniswelt Phänomena in Bewegung und schafft an jedem Standort neue Begegnungen mit Forschung, Technologie und Innovation.

Die komplette Tour der Phänomena:

Dietikon (14. März bis 19. April)

(14. März bis 19. April) Basel (1. Mai bis 31. Mai)

(1. Mai bis 31. Mai) Yverdon (6. Juni bis 28. Juni)

(6. Juni bis 28. Juni) Luzern (4. Juli bis 2. August)

(4. Juli bis 2. August) Altstätten SG (8. August bis 23. August)

(8. August bis 23. August) Zürich (29. August bis 4. Oktober)

(29. August bis 4. Oktober) Biel (10. Oktober bis 8. November)

Damit wird die Phänomena zu einem wandernden Erlebnisraum, der Gross und Klein zum Staunen, Experimentieren und Entdecken einlädt. Informationen zur Ausstellung entnehmen Sie hier auf der Webseite. Bei weiteren Fragen stehe ich telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Jenny Wagner

i.A. Phänomena on Tour

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 63 84 jenny@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com