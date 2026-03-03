Ferris Bühler Communications

Macht frieren wirklich jünger?

Frauen leben länger als Männer, altern biologisch jedoch schneller. Genau hier setzt ein ganzheitlicher Ansatz an: Weg vom kosmetischen Anti-Aging, hin zu echter Vitalität auf Zellebene. Longevity ist in aller Munde. Biohacking, Eisbäder und Kältekammern bedienen den Wunsch, länger jung zu bleiben. Doch was bedeutet der Trend wirklich – insbesondere für Frauen?

In der angehängten Medienmitteilung ordnet Longevity-Expertin und Gründerin des CRYODYNAMIC Longevity Instituts, Larisa Schäfer, ein, warum Kältekammer & Co. mehr sind als Lifestyle und weshalb wir statt über Lebenserwartung endlich über Vitalitätserwartung sprechen sollten.

