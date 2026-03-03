PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ferris Bühler Communications mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ferris Bühler Communications

Macht frieren wirklich jünger?

Macht frieren wirklich jünger?
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Frauen leben länger als Männer, altern biologisch jedoch schneller. Genau hier setzt ein ganzheitlicher Ansatz an: Weg vom kosmetischen Anti-Aging, hin zu echter Vitalität auf Zellebene. Longevity ist in aller Munde. Biohacking, Eisbäder und Kältekammern bedienen den Wunsch, länger jung zu bleiben. Doch was bedeutet der Trend wirklich – insbesondere für Frauen?

In der angehängten Medienmitteilung ordnet Longevity-Expertin und Gründerin des CRYODYNAMIC Longevity Instituts, Larisa Schäfer, ein, warum Kältekammer & Co. mehr sind als Lifestyle und weshalb wir statt über Lebenserwartung endlich über Vitalitätserwartung sprechen sollten.

Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. Für Interviews mit Larisa Schäfer oder einen Besuch des CRYODYNAMIC können Sie sich gerne per Rückmail melden oder telefonisch an +41 56 206 66 03 wenden.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüssen

Jannina

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Direkt. +41 56 209 15 05
Tel. +41 56 206 66 03 
jannina@ferrisbuehler.com
www.ferrisbuehler.com
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ferris Bühler Communications mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Ferris Bühler Communications
Weitere Storys: Ferris Bühler Communications
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren