Ferris Bühler Communications

Flashy Kitchen Party: Badener Restaurant Nexus feierte exklusives Pre-Opening

Mit einer glitzernden und exklusiven Kitchen Party öffnete das Restaurant Nexus im KONNEX Baden heute seine Türen. Coole Beats, eine Live-Kochshow und glitzernde Walking Acts prägten das ausserordentliche Mittagessen.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Pre-Opening des neuen Restaurants Nexus im Gebäudekomplex KONNEX Baden
  • Energiegeladene Kitchen Party mit Live-DJ, Kochshow, Food-Inszenierungen und goldenen Walking Acts
  • Nexus gilt als neuer Begegnungsort für Mitarbeitende, Quartier und Gäste aus der Umgebung
  • Öffnung für die Öffentlichkeit ab 2. Februar 2026

In der angehängten Medienmitteilung finden Sie alle Details zum Pre-Opening und zum Konzept von Nexus. Zusätzliches Bildmaterial finden Sie hier.

Bei Fragen oder Interviewwünschen melden Sie sich per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder unter +41 56 209 10 04.

Herzliche Grüsse

Amanda

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Tel.  +41 56 209 10 04  
 amanda@ferrisbuehler.com 
 www.ferrisbuehler.com
