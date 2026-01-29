Ferris Bühler Communications

Flashy Kitchen Party: Badener Restaurant Nexus feierte exklusives Pre-Opening

Mit einer glitzernden und exklusiven Kitchen Party öffnete das Restaurant Nexus im KONNEX Baden heute seine Türen. Coole Beats, eine Live-Kochshow und glitzernde Walking Acts prägten das ausserordentliche Mittagessen.

Das Wichtigste in Kürze:

Pre-Opening des neuen Restaurants Nexus im Gebäudekomplex KONNEX Baden

Energiegeladene Kitchen Party mit Live-DJ, Kochshow, Food-Inszenierungen und goldenen Walking Acts

Nexus gilt als neuer Begegnungsort für Mitarbeitende, Quartier und Gäste aus der Umgebung

Öffnung für die Öffentlichkeit ab 2. Februar 2026

In der angehängten Medienmitteilung finden Sie alle Details zum Pre-Opening und zum Konzept von Nexus. Zusätzliches Bildmaterial finden Sie hier.

