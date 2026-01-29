Flashy Kitchen Party: Badener Restaurant Nexus feierte exklusives Pre-Opening
Mit einer glitzernden und exklusiven Kitchen Party öffnete das Restaurant Nexus im KONNEX Baden heute seine Türen. Coole Beats, eine Live-Kochshow und glitzernde Walking Acts prägten das ausserordentliche Mittagessen.
Das Wichtigste in Kürze:
- Pre-Opening des neuen Restaurants Nexus im Gebäudekomplex KONNEX Baden
- Energiegeladene Kitchen Party mit Live-DJ, Kochshow, Food-Inszenierungen und goldenen Walking Acts
- Nexus gilt als neuer Begegnungsort für Mitarbeitende, Quartier und Gäste aus der Umgebung
- Öffnung für die Öffentlichkeit ab 2. Februar 2026
