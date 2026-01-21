Ferris Bühler Communications

Oberengadin: Diavolezza Glacier Race lockt auf den Gletscher

Am 14. März 2026 findet das Diavolezza Glacier Race zum dritten Mal statt. Das Abfahrtsrennen wurde erstmals 1930 ausgetragen und bis 1980 insgesamt 34-mal durchgeführt, bevor es eingestellt wurde. Seit seiner Wiederaufnahme im Jahr 2024 ist der Anlass wieder fester Bestandteil des Engadiner Wintersportkalenders.

Das Rennen verbindet sportlichen Anspruch mit einem guten Zweck: Gefördert werden Ski- und Snowboardfahren als Volkssportarten, zudem fliesst ein Teil der Einnahmen in Gletscherpflegeprojekte. Die Teilnehmenden bewältigen die rund acht Kilometer lange Gletscherabfahrt von der Bergstation Diavolezza über den Pers- und Morteratschgletscher bis nach Morteratsch, mit Blick auf Piz Palü und Piz Bernina.

