Launch: Erstes Premium-Teleskop mit integrierter Bildstabilisierung

Der Fernoptikhersteller SWAROVSKI OPTIK öffnet ein neues Kapitel in der Naturbeobachtung: Mit dem Launch des AT/ST Balance kommt erstmals ein Premium-Teleskop auf den Markt, das hohe Vergrösserungen freihändig stabil hält und damit eine Lücke schliesst, die Outdoor-Profis und Naturbeobachter:innen seit Jahren begleitet. Was bisher nur mit zusätzlichem Equipment möglich war, gelingt nun aus der Bewegung heraus. Keine Kompromisse mehr zwischen Spontaneität und Präzision, denn die integrierte, mechanische Bildstabilisierung ermöglicht ein ruhiges Bild auch dort, wo ein Stativ unpraktisch ist oder den Moment ausbremst.

In der angehängten Medienmitteilung finden Sie alle Details zur Technologie, zu den beiden Modellvarianten sowie Stimmen aus Österreich und der Schweiz. Bildmaterial stellen wir Ihnen in diesem Ordner zur Verfügung.

