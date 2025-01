Saudi Aramco

Aramco plant Übergangsmineralien-JV mit Ma'aden

Zusammenarbeit nutzt Aramcos umfangreiche geowissenschaftliche Daten, digitale Fähigkeiten und Kenntnisse über den Untergrund sowie Ma'adens jahrzehntelange Erfahrung im Bergbau

Aramco identifiziert vielversprechende Lithiumkonzentrationen von über 400 Teilen pro Million in seinem bestehenden Betriebsgebiet

Mögliche Kooperationen könnten bis 2027 mit der kommerziellen Lithiumproduktion beginnen

Unternehmen unterzeichnen Absichtserklärungen zur Erkundung neuer Möglichkeiten im Bereich der Übergangsmineralien

Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, und Ma'aden, das größte Multi-Commodity-Bergbau- und Metallunternehmen im Nahen Osten und in Nordafrika, gaben heute die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung bekannt, die die Gründung eines Joint Ventures zur Exploration und Förderung von Mineralien im Königreich Saudi-Arabien vorsieht. Das vorgeschlagene Joint Venture würde sich auf Mineralien für die Energiewende konzentrieren, einschließlich der Gewinnung von Lithium aus hochkonzentrierten Lagerstätten und der Weiterentwicklung kosteneffizienter Technologien zur direkten Lithiumgewinnung (DLE). Die kommerzielle Lithiumproduktion könnte bis 2027 aufgenommen werden.

Das vorgeschlagene Gemeinschaftsunternehmen soll die Fähigkeiten von Aramco auf einen angrenzenden Sektor ausdehnen und seine technologischen Innovationen und Fähigkeiten im Ressourcen- und Datenmanagement nutzen. Es soll das Potenzial der hochwertigen Bodenschätze des Königreichs erschließen und dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Lithium und anderen Übergangsmineralien sowohl im Inland als auch weltweit zu decken. Es wird erwartet, dass das Joint Venture die natürlichen Ressourcen unter Nutzung einer Fülle von unterirdischen Daten sowie neuer Technologien weiter ausschöpfen wird, um die wirtschaftliche Diversifizierung und die Energieambitionen des Königreichs voranzutreiben.

Das Königreich verfügt über ein erhebliches Potenzial für die Gewinnung von Mineralien für die Energiewende. So hat beispielsweise Aramco im Rahmen seiner Tätigkeit mehrere Gebiete mit einer hohen Lithiumkonzentration von bis zu 400 Teilen pro Million ermittelt. Es wird erwartet, dass das Joint Venture von Aramcos beträchtlichem Fachwissen und seiner Tätigkeit profitieren wird, einschließlich der Nutzung der bestehenden Infrastruktur, der branchenführenden Bohrungen und der mehr als 90 Jahre alten geologischen Daten in seinem Einsatzgebiet.

Nasir K. Al-Naimi, Aramco Upstream President, sagte: „Diese Ankündigung zeigt, dass Aramco sich darauf konzentriert, einen positiven Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten. Das vorgeschlagene Joint Venture wird die Gewinnung von Mineralien für die Energiewende ermöglichen und damit einen bedeutenden Beitrag zum Wachstum nachhaltigerer Energielösungen leisten und gleichzeitig unser Portfolio für eine kohlenstoffärmere Zukunft diversifizieren. Wir gehen davon aus, dass diese Partnerschaft das weltweit führende Upstream-Unternehmen in die Lage versetzen wird, erhebliche Kostenvorteile, Branchenerfahrung, technologische Innovation, akkumuliertes Wissen über den Untergrund und ein integriertes Lieferketten-Ökosystem einzusetzen, um den prognostizierten Lithiumbedarf des Königreichs und möglicherweise der ganzen Welt zu decken."

Darryl Clark, Ma'aden Senior Vice President of Exploration, sagte: „Ma'aden hat eines der weltweit größten Explorationsprogramme in einem einzigen Gebiet im Arabischen Schild durchgeführt, um das geschätzte Mineralvorkommen von 2,5 Billionen Dollar zu erschließen. Das vorgeschlagene Joint Venture würde uns in die Lage versetzen, die Exploration der Arabian Platform zu beschleunigen, indem wir die umfassenden Kenntnisse von Aramco über das Gebiet mit dem umfangreichen Bergbau- und Explorations-Know-how von Ma'aden kombinieren."

Lithium ist ein grundlegender Bestandteil der Energiewende, der für die Produktion in schnell wachsenden Sektoren wie Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und erneuerbare Energien unerlässlich ist. Die weltweite Gesamtnachfrage nach Lithium hat sich in den letzten fünf Jahren verdreifacht, und es wird erwartet, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bis 2035 über 15 % liegen wird. Das Joint Venture könnte dazu beitragen, die prognostizierte Nachfrage des Königreichs nach Lithium zu decken, die zwischen 2024 und 2030 um das Zwanzigfache ansteigen soll, um schätzungsweise 500.000 Batterien für Elektrofahrzeuge und 110 GW erneuerbare Energien zu unterstützen.

Das geplante JV, das den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der behördlichen Genehmigungen unterliegt, wurde während des Future Minerals Forum in Riad angekündigt.

