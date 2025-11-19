Ferris Bühler Communications

Sportberg Corvatsch eröffnet Wintersaison

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Am kommenden Samstag, 22. November 2025, startet der Corvatsch im Oberengadin in die Skisaison. Neben einem fulminanten Winter Opening bietet der Sportberg zahlreiche Highlights wie die Corvatsch Snow Night und die letzte Saison eröffnete Superpipe im beliebten Corvatsch Park. Ausserdem öffnet die Hossa Bar im Dezember in neuer Form wieder ihre Türen.

Mehr Informationen zum Saisonstart auf dem Corvatsch finden Sie in der Mitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen unter diesem Link zum Download zur Verfügung.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen mit Vertretern der Corvatsch AG stehen wir Ihnen jederzeit per Rückmail oder unter 056 209 10 04 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse,

Amanda Schweizer

i.A. Corvatsch AG