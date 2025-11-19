PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ferris Bühler Communications mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ferris Bühler Communications

Sportberg Corvatsch eröffnet Wintersaison

Sportberg Corvatsch eröffnet Wintersaison
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Am kommenden Samstag, 22. November 2025, startet der Corvatsch im Oberengadin in die Skisaison. Neben einem fulminanten Winter Opening bietet der Sportberg zahlreiche Highlights wie die Corvatsch Snow Night und die letzte Saison eröffnete Superpipe im beliebten Corvatsch Park. Ausserdem öffnet die Hossa Bar im Dezember in neuer Form wieder ihre Türen.

Mehr Informationen zum Saisonstart auf dem Corvatsch finden Sie in der Mitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen unter diesem Link zum Download zur Verfügung.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen mit Vertretern der Corvatsch AG stehen wir Ihnen jederzeit per Rückmail oder unter 056 209 10 04 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse,

Amanda Schweizer

i.A. Corvatsch AG 

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Tel.  +41 56 209 10 04  
 amanda@ferrisbuehler.com 
 www.ferrisbuehler.com
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ferris Bühler Communications mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Ferris Bühler Communications
Weitere Storys: Ferris Bühler Communications
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren