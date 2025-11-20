PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ferris Bühler Communications mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ferris Bühler Communications

Swissness trifft auf italienische Leidenschaft: Jodok Cello und Il Volo im Hallenstadion

Swissness trifft auf italienische Leidenschaft: Jodok Cello und Il Volo im Hallenstadion
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Am 11. Dezember 2025 erwartet Zürich ein musikalisches Highlight: Das weltweit gefeierte italienische Tenor-Trio Il Volo macht mit seiner Central-Europe-Tour Halt im Hallenstadion – und setzt für das grosse Tourfinale auf besondere Swissness: Der Schweizer Cello-Virtuose Jodok Cello wird den Abend eröffnen und gemeinsam mit Il Volo auf der Bühne stehen.

Damit treffen italienische Opern-Power und Schweizer Virtuosität aufeinander – eine Verbindung, die einen magischen Konzertabend verspricht, in dem Klassik und Moderne verschmelzen.

Das Wichtigste in Kürze

• Il Volo mit Tourfinale am 11. Dezember 2025 im Hallenstadion Zürich

• Jodok Cello eröffnet die Show und spielt ein Stück mit Il Volo

• Ein emotionales Konzerterlebnis, das italienische Leidenschaft und Schweizer Klangkunst vereint

Alle weiteren Informationen zu Il Volo und Jodok Cello entnehmen Sie bitte der beigefügten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie hier.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Anastasia Johnson

i.A. koncertpromo

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Direkt.  +41 56 209 15 05
Tel.  +41 56 209 15 15
 anastasia@ferrisbuehler.com 
 www.ferrisbuehler.com
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ferris Bühler Communications mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Ferris Bühler Communications
Weitere Storys: Ferris Bühler Communications
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren