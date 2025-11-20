Ferris Bühler Communications

Swissness trifft auf italienische Leidenschaft: Jodok Cello und Il Volo im Hallenstadion

Am 11. Dezember 2025 erwartet Zürich ein musikalisches Highlight: Das weltweit gefeierte italienische Tenor-Trio Il Volo macht mit seiner Central-Europe-Tour Halt im Hallenstadion – und setzt für das grosse Tourfinale auf besondere Swissness: Der Schweizer Cello-Virtuose Jodok Cello wird den Abend eröffnen und gemeinsam mit Il Volo auf der Bühne stehen.

Damit treffen italienische Opern-Power und Schweizer Virtuosität aufeinander – eine Verbindung, die einen magischen Konzertabend verspricht, in dem Klassik und Moderne verschmelzen.

Das Wichtigste in Kürze

• Il Volo mit Tourfinale am 11. Dezember 2025 im Hallenstadion Zürich

• Jodok Cello eröffnet die Show und spielt ein Stück mit Il Volo

• Ein emotionales Konzerterlebnis, das italienische Leidenschaft und Schweizer Klangkunst vereint

