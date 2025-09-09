Neo Space Group

Neo Space Group (NSG) erwirbt Display Interactive und setzt damit neue Standards im Bereich der Konnektivität für Fluggesellschaften und Passagiere

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Nach Abschluss der Übernahme wird Display Interactive Teil von NSG.

PIFs NSG erweitert die Satellitenkommunikation sowie die Konnektivitätsmöglichkeiten während des Flugs, um globale Märkte zu bedienen und die wachsende Nachfrage Saudi-Arabiens nach fortschrittlicher digitaler Kommunikation im Einklang mit der Vision 2030 zu befriedigen.

Die Neo Space Group (NSG), ein PIF-Unternehmen und Saudi-Arabiens führender kommerzieller Raumfahrtdienstleister, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Display Interactive (DI), einem anerkannten Innovator im Bereich der kabellosen Bordunterhaltung und Konnektivität (IFEC), getroffen hat. Die Übernahme stärkt die Position von NSG auf dem Luftfahrtmarkt als führender Anbieter von integrierten Multi-Orbit-Lösungen, die durch intelligentes Bandbreitenmanagement und eine wirklich globale Abdeckung unterstützt werden. Durch die Kombination modernster Satelliten- und Digitaltechnologien wird NSG eine schnellere und zuverlässigere Konnektivität an Bord (IFC) bieten, die den Fluggästen ein besseres Erlebnis bietet sowie den Fluggesellschaften die Möglichkeit bietet, ihren Betrieb zu optimieren und neue Dienstleistungsmöglichkeiten zu erschließen.

NSG und DI arbeiten seit 2023 bei der Produktentwicklung zusammen. Auf diesem Fundament aufbauend wurde die Partnerschaft im Mai 2024 weiter gestärkt, als DI in Zusammenarbeit mit NSG das Skywaves®-Satelliten-Konnektivitätssystem einführte. Die Übernahme markiert den nächsten Schritt in dieser Zusammenarbeit und beschleunigt die Entwicklung von IFC.

Durch die Integration der fortschrittlichen Technologie und des Produktportfolios von DI bietet die NSG eine vollständig vereinheitlichte IFC-Lösung, die intelligentes Verkehrsmanagement durch Skywaves® mit einem nahtlosen digitalen Passagiererlebnis über das SkyFly-Endbenutzerportal kombiniert. Unterstützt durch das „SES Open Orbits™"-Netzwerk leitet das NSG-System den Datenverkehr auf intelligente Weise über mehrere Satellitenanbieter und gewährleistet so unterbrechungsfreie Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Fluggesellschaften sowie Passagiere weltweit.

Dieser End-to-End-Ansatz vereinfacht die IFC-Einführung für Fluggesellschaften und bietet einen schnelleren sowie effizienteren Weg zur Konnektivität der nächsten Generation. Zusätzlich arbeitet NSG mit führenden Partnern aus der Luft- und Raumfahrt zusammen, um eine reibungslose Integration in die Flotten der Fluggesellschaften zu ermöglichen, wodurch fortschrittliche IFC leichter zugänglich werden als je zuvor.

Martijn Blanken, Geschäftsführer von NSG, erklärte: „Der IFC-Sektor entwickelt sich rasant, und um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind eine starke Kundenorientierung, kontinuierliche Innovation und Anpassungsfähigkeit erforderlich. Die Übernahme von DI stärkt unsere Fähigkeit, modernste Konnektivitätslösungen anzubieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Passagiere während des Fluges ein unvergleichliches Erlebnis mit nahtloser Konnektivität, Hochgeschwindigkeitsinternet sowie Unterhaltung und Kommunikation in Echtzeit genießen."

Tarek El Mitwalli, Geschäftsführer von Display Interactive, fügte hinzu: „Der Zusammenschluss mit der Neo Space Group ermöglicht uns, ein neues Kapitel aufzuschlagen, unsere Technologie zu skalieren sowie unseren Einfluss in der globalen Luftfahrt auszuweiten. Gemeinsam werden wir die Grenzen von Innovation und Konnektivität auf die agilste Weise verschieben."

Im Rahmen ihres Versprechens, die Ziele der saudi-arabischen Vision 2030 voranzutreiben, investiert die NSG weiterhin in Satelliten- sowie Digitaltechnologien der nächsten Generation und fördert gleichzeitig das Wachstum der nationalen Raumfahrtindustrie. Diese Übernahme, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, baut auf den etablierten Fähigkeiten der NSG in den Bereichen Satellitenkommunikation sowie IFC auf und stärkt die Rolle des Unternehmens als Schlüsselfirma für sichere Multi-Orbit-Konnektivität und als Katalysator für die Führungsrolle des Königreichs in der globalen Luft- und Raumfahrtbranche.