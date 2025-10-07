Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Hannes Blatter tritt als Geschäftsführer des Luzerner Forums per Ende März 2026 zurück

Hannes Blatter, Geschäftsführer des Luzerner Forums für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit, hat seinen Rücktritt per Ende März 2026 angekündigt. Der Vorstand hat die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger eingeleitet.

Blatter leitet das Luzerner Forum seit 2012 und hat es gemeinsam mit dem Vorstand in den vergangenen 14 Jahren entscheidend weiterentwickelt und geprägt. Unter seiner Führung etablierte sich das Forum als stark verankertes Netzwerk in der Zentralschweiz mit nationaler Ausstrahlung. Heute vereint es 35 Mitgliedsorganisationen und ist ein zentraler Ort für den fundierten, sachlichen Austausch im Gesundheits- und Sozialwesen.

Von Beginn an setzte Blatter auf die enge Verknüpfung von Gesundheit und sozialer Sicherheit: "Die Herausforderungen im Gesundheitswesen können nicht ohne einen wesentlichen Beitrag des sozialen Sicherungssystems bewältigt werden - und umgekehrt ebenso", hält er fest. Entsprechend rückte das Luzerner Forum mit seiner Arbeit stets die praktischen Auswirkungen von Reformen auf Patientinnen, Patienten und Versicherte ins Zentrum.

Ein Garant für sachliche Debatte und praxisnahe Impulse

Hannes Blatter verstand es, Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Organisationen zu vernetzen und mit innovativen Veranstaltungsformaten Mehrwert zu schaffen. Die Veranstaltungen des Luzerner Forums zeichneten sich unter seiner Leitung durch hohe Sachlichkeit und fachliche Tiefe aus und hoben sich damit von lärmigen Debatten ab. Auch der Podcast Sozial? Sicher? Breakdown wurde unter seiner Ägide erfolgreich lanciert.

"Kommunikator mit grosser fachlicher Tiefe"

Ida Glanzmann-Hunkeler, Präsidentin des Luzerner Forums, würdigt die Verdienste von Hannes Blatter: "Er hat das Luzerner Forum zu dem gemacht, was es heute ist. Als Impulsgeber für den Vorstand verstand er es, die Bedürfnisse der Mitglieder aufzunehmen und das Forum nach aussen stark zu positionieren. Er ist ein gekonnter Kommunikator, kennt die relevanten Themen im Gesundheits- und Sozialwesen und kann sie verständlich vermitteln. Sein Netzwerk war ein grosser Gewinn für das Luzerner Forum."

Der Vorstand dankt Hannes Blatter herzlich für seine langjährige Arbeit und gratuliert ihm zu den Erfolgen. Glanzmann ergänzt: "Ich werde ihn vermissen und wünsche ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg nur das Beste."

Blatter über seinen Rücktritt

Zu seinen Gründen sagt Hannes Blatter: "Nach 14 Jahren ist auch mal gut. Ich möchte mich künftig stärker auf meine strategischen Mandate und meine Firma konzentrieren. Das Luzerner Forum verfügt über einen ausgezeichneten Vorstand, ist finanziell kerngesund und klar positioniert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Übergabe."

Nachfolge

Die Stelle ist per sofort auf jobs.ch ausgeschrieben. Gesucht wird eine selbständige, kommunikationsstarke Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen des Schweizer Gesundheits- und Sozialversicherungssystems, welche die Geschäftsführung des Luzerner Forums - idealerweise im Mandat - per 1. März 2025 oder nach Vereinbarung übernimmt.

Kurzprofil Luzerner Forum

Das Luzerner Forum vereinigt die führenden Akteure der Sozialversicherung und der sozialen Sicherheit am Wirtschaftsstandort Luzern. Das Luzerner Forum vernetzt das Wissen seiner Träger- und Partnerorganisationen und entwickelt so die Sozialversicherungen und die soziale Sicherheit in der Schweiz weiter. Das Luzerner Forum, gegründet 2006, wird seit 2009 als Verein geführt und ist vollständig finanziert durch seine Mitglieder. Präsidentin ist die ehemalige Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler. Die Geschäftsführung hat Hannes Blatter inne.

Kurzprofil Hannes Blatter

Hannes Blatter ist Inhaber und Geschäftsführer der Hannes Blatter GmbH - Politikberatung & Kommunikation (www.hannesblatter.ch), führt gemeinsam mit Riccarda Schaller die Agentur SCHALLTTER. Politik. Kommunikation (www.schalltter.ch) und ist Dozent an der Hochschule Luzern - Wirtschaft. Kunden seiner Dienstleistungen sind unter anderem das Luzerner Forum, die Schweizer Paraplegiker Stiftung, der Verein Vorsorge Schweiz und die Hochschule Luzern (Direktion). Zudem übernahm er kürzlich die Projektkoordination für die Einführung EFAS Pflege im Auftrag der beteiligten Tarifpartner (GDK, prio.swiss, Leistungserbringerverbände). Er ist Verwaltungsrat der Viva Luzern AG, im Stiftungsrat der PKG Pensionskasse und Verwaltungsratspräsident der Gasthaus Grünenwald AG. Der Politologe mit einem Master Management im Gesundheitswesen wohnt in Sursee, ist verheiratet und Vater von drei Teenagern. In seiner Freizeit spielt er Bass und singt bei Jolly & the Flytrap (www.jollys.ch).