Ferris Bühler Communications

blue Sport startet mit zwei neuen Experten in die UEFA-Saison

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Blue Sport, das «Home of Football» in der Schweiz, startet mit der gewohnt umfassenden Berichterstattung in die neue UEFA-Saison. Neu verstärken die beiden ehemaligen Schweizer Nati-Spieler Blerim Dzemaili und Michael Lang das Expertenteam.

Die beiden stehen insbesondere rund um die UEFA Europa League und die UEFA Conference League im Einsatz und analysieren das Abschneiden der Schweizer Vertreter Basel, YB und Lausanne. An den «Super Donnerstagen» steht der ganze Abend im Zeichen der Schweizer Teams in Europa – bereits ab 18:15 Uhr startet das durchgehende Programm.

Alle weiteren Informationen zu den neuen blue Sport Experten und den UEFA-Wettbewerben finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Rückfragen stehen wir gerne per E-Mail oder telefonisch (056 209 15 05) zur Verfügung.

Sportliche Grüsse

Anastasia Johnson

i.A. blue Sport