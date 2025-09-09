Ferris Bühler Communications

Premiere beim Bird Race 2025: Drei junge Frauen mischen die Birding-Welt auf

Birding ist (auch) Frauensache: Am vergangenen Samstag hat SWAROVSKI OPTIK zum ersten Mal ein rein weibliches Team ans Bird Race 2025 geschickt. Die drei jungen Umweltingenieurinnen aus Zürich und dem Aargau bilden die «Swiss Swaro Birderinnen» und haben innerhalb von 24 Stunden 64 Vogelarten gesichtet. Sie zeigen, dass Birdwatching nicht nur etwas für «alte Männer mit weissem Bart» ist, sondern wie viel Begeisterung und frischer Wind in der nächsten Generation Birder:innen steckt.

Auch das Männerteam, die «Swiss Swaro Birders», von SWAROVSKI OPTIK war wieder am Start und erklomm das Siegerpodest: Sie knackten, als eines der wenigen Teams in der Geschichte des Bird Race, die 150er-Marke der gesichteten Vogelarten und belegten damit den zweiten Platz.

