Ferris Bühler Communications

Ausverkauftes Spiegelzelt: Premiere von Salon Spectacle in Rapperswil

Mit der Premiere von Rolf Knies Dinner-Show Salon Spectacle erhielt Rapperswil am 18. September ein neues Kulturhighlight. Die ausverkaufte Uraufführung im Spiegelzelt begeisterte mit Genuss, Unterhaltung und Emotionen.

  • Kulinarik: 4-Gang-Menü von Adrian Bührer & Tarik Lange (Restaurant PUR Hurden)
  • Showacts: u. a. Fabienne Louves (Gesang), Rubel Medini (Balance), Samuel Goodburn (Clownerie & Akrobatik), Duo SOS & Victoria (Illusion), Trio Bellissimo (Akrobatik)
  • Spielzeit: bis 27. September 2025 in Rapperswil

Bilder zum Event finden Sie hier. Mehr Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Fragen und Interviewwünschen können Sie mich gerne unter jannina@ferrisbuehler.com oder +41 56 206 66 03 erreichen.

Mit freundlichen Grüssen

Jannina Stüben

i. A. Salon Spectacle 

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Direkt. +41 56 209 15 05
Tel. +41 56 206 66 03 
jannina@ferrisbuehler.com
www.ferrisbuehler.com
