Ausverkauftes Spiegelzelt: Premiere von Salon Spectacle in Rapperswil
Ein Dokument
Mit der Premiere von Rolf Knies Dinner-Show Salon Spectacle erhielt Rapperswil am 18. September ein neues Kulturhighlight. Die ausverkaufte Uraufführung im Spiegelzelt begeisterte mit Genuss, Unterhaltung und Emotionen.
- Kulinarik: 4-Gang-Menü von Adrian Bührer & Tarik Lange (Restaurant PUR Hurden)
- Showacts: u. a. Fabienne Louves (Gesang), Rubel Medini (Balance), Samuel Goodburn (Clownerie & Akrobatik), Duo SOS & Victoria (Illusion), Trio Bellissimo (Akrobatik)
- Spielzeit: bis 27. September 2025 in Rapperswil
Bilder zum Event finden Sie hier. Mehr Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.
