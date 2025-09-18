Ferris Bühler Communications

Erfolg für Schweizer Braukunst: Silber für Calanda Radler 0.0 Grapefruit

Calanda überzeugt am European Beer Star 2025: Das alkoholfreie Biermischgetränk Calanda Radler 0.0 Grapefruit gewinnt die Silbermedaille und setzt sich damit gegen zahlreiche internationale Mitbewerber durch.

Das Wichtigste in Kürze:

Silber-Auszeichnung für Calanda Radler 0.0 Grapefruit beim European Beer Star 2025.

Der Wettbewerb gilt als einer der renommiertesten und anspruchsvollsten der internationalen Bierbranche.

Die Kategorie alkoholfreie Biermischgetränke zählt zu den dynamischsten Wachstumsmärkten.

Mit dem Sieg festigt Calanda seine führende Position im Schweizer Markt.

Alle Details finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Fragen oder Interviewwünschen steht Ihnen Martin Wyss gerne unter martin.wyss@heineken.com oder +41 76 469 71 78 zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüssen

Jannina

i. A. HEINEKEN Schweiz

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Direkt. +41 56 209 15 05 Tel. +41 56 206 66 03 jannina@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com