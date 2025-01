AMROP

Amrop, ein weltweit führendes Unternehmen für Executive Search und Leadership Consulting, kündigt ein neues Büro in Japan an

Brüssel (ots/PRNewswire)

BRÜSSEL, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ – Amrop, ein führendes globales Unternehmen für die Suche nach Führungskräften und die Beratung von Führungskräften, ernennt JOMON Associates zu seinem neuen Team in Tokio und markiert damit den Wiedereintritt der Gruppe in den japanischen Markt und die Ausweitung ihrer Präsenz in der Region Asien-Pazifik.

Unter der Leitung von Naohiro Furuta, CEO, ist JOMON Associates Japans führendes Beratungsunternehmen für Führungskräfte, das Dienstleistungen in den Bereichen Executive Search, Board & Corporate Governance Consulting, Leadership Assessment und Executive Coaching anbietet.

Mit 13 Beratern und einem Team von 30 Mitarbeitern betreut das Unternehmen mehr als 200 Unternehmen, was etwa einem Drittel der größten japanischen Unternehmen entspricht und die wichtigsten Branchen Japans repräsentiert, darunter Industrie und Automobil, Chemie und Werkstoffe, Konsumgüter und Einzelhandel, Pharmazie und Gesundheitswesen, Finanzen und Versicherungen, IT und Telekommunikation.

Die tiefe Verbundenheit des Unternehmens mit dem lokalen japanischen Markt wird durch seinen unübertroffenen Ruf für Qualität und seinen innovativen Ansatz bei der Suche nach Führungskräften ergänzt. JOMON Associates bietet neben seinen anerkannten Rekrutierungslösungen auch personalisierte Beratungs- und Vorstandsdienstleistungen für Führungskräfte an und ist somit gut positioniert, um Unternehmen bei ihrer Suche nach transformativen Führungskräften zu unterstützen.

„Japan ist ein bedeutender Markt für die Suche nach Führungskräften und die Beratung von Führungskräften, und wir freuen uns, JOMON Associates in unserem globalen Team willkommen zu heißen", sagt Annika Farin, Chair der globalen Amrop-Partnerschaft. „Wir sind nun in der Lage, multinationale Unternehmen, die in Japan tätig sind, sowie japanische Unternehmen, die im Rahmen ihrer globalen oder regionalen Expansionsstrategien neue Maßstäbe setzen, direkt zu betreuen. Zusammen mit JOMONs kompromisslosem Qualitätsansatz und der Top-Marktpositionierung können wir diese Unternehmen maßgeblich bei der Rekrutierung ihrer Führungsteams und der Gewinnung der besten Talente in neuen Märkten unterstützen. "

„JOMON Associates teilt unsere Werte und unser Bestreben, weiterhin Kunden im Premium-Segment des Marktes zu bedienen. Wir fühlen uns unseren neuen Partnern in Japan natürlich sehr verbunden und sind stolz darauf, dass Naohiro Furuta unserem Vorstand beitreten wird, um uns dabei zu unterstützen, die Zukunft der globalen Partnerschaft von Amrop voranzutreiben", fügte Farin hinzu.

Naohiro Furuta, CEO von JOMON Associates, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass wir der globalen Amrop-Partnerschaft beigetreten sind. Da das globale Geschäftsumfeld immer komplexer wird, ist die Nachfrage nach einer starken und visionären Führung größer denn je. Auch japanische Unternehmen sind stark auf der Suche nach Talenten, um Innovation und internationale Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben. Durch unsere Partnerschaft mit Amrop können wir unseren Kunden wertvolle Dienstleistungen anbieten, die globale Erkenntnisse und lokale Expertise vereinen und so einen bedeutenden Einfluss auf den heimischen Markt haben und zum internationalen Erfolg unserer Kunden beitragen."

Das neue Amrop-Büro in Tokio befindet sich im Tokyo Toranomon Global Square, 13. Stock, 1-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokio. Das neue Büro in Japan verstärkt die Präsenz der Gruppe in der Region, die über Teams in China, Südkorea, Indien und Australien verfügt.

Informationen zu Amrop

Amrop ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Führungskräfte und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Executive Search, Board und Leadership Advisory an. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Organisationen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von „Leaders For What's Next" – Experten für die Arbeit über Grenzen hinweg, in Märkten auf der ganzen Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika mit 69 Büros in 57 Ländern vertreten.