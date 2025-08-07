Graubünden Ferien

Von den Fans gewählt: Der Saoseosee ist der schönste Bergsee Graubündens

Von den Fans gewählt: Der Saoseosee ist der schönste Bergsee Graubündens

Wir haben gefragt und die Graubünden-Fans haben entschieden: Der Lagh da Saoseo in der Valposchiavo ist der schönste Bergsee in Graubünden oberhalb von 1500 m ü. M. Mit 818 Stimmen ging er aus einem Online-Voting von Graubünden Ferien als äusserst knapper Sieger hervor. Nur gerade sieben Stimmen weniger fielen auf den zweitplatzierten Lej da Staz im Engadin. Auf Platz 3 folgt der Lai da Palpuogna in Bergün Filisur.

Spieglein, Spieglein an der Wand, welches ist der schönste Bergsee im Bündnerland? Um das herauszufinden hat die touristische Marketingorganisation Graubünden Ferien keinen Spiegel zu Rate gezogen, sondern die Graubünden-Fans gefragt.

Über 5600 Stimmen für die schönsten Bergseen

Am Online-Voting, welches am Montag, 4. August 2025, zu Ende ging, nahmen 5633 Personen teil. Die überwiegende Mehrheit der abgegeben Stimmen stammte von Gästen ausserhalb des Kantons. Zur Auswahl standen aus allen Tourismusdestinationen Graubündens 15 Seen, die oberhalb von 1500 m ü. M., der Untergrenze der subalpinen Zone, liegen. Darunter Klassiker wie die Jöriseen in Davos Klosters und der Partnunsee im Prättigau sowie weniger bekannte Gewässer wie die Surettaseen in der Viamala und der Selvasee in Vals.

Zum schönsten Bergsee gekürt

Der Titel «schönster Bergsee in Graubünden» geht mit 818 Stimmen und einem knappen Vorsprung an den Lagh da Saoseo in der Valposchiavo (zu Deutsch Saoseosee). Der bei Gästen wie Einheimischen beliebte See liegt tief in der Val da Camp und ist aber dennoch einfach zu erreichen. Er überzeugt mit glasklarem Wasser und dicht bewaldeter Umgebung. Besonders schön ist er im Herbst, wenn sich die Lärchen an seinem Ufer gelb färben.

Eine Perle der Valposchiavo

Über die Auszeichnung freut sich auch Thomas Fries, Direktor von Valposchiavo Turismo: «Der Saoseosee gehört zweifelsohne zu den Perlen der Valposchiavo, der auch dank seiner Lage im Naturschutzgebiet so hervorragend schön mit seinem klaren alpinen Wasser erhalten ist. Am besten erreicht man ihn auf einer Wanderung zu Fuss mit einem Stopp in einer der Berghütten in der Val da Camp.»

Beliebte Ausflugsziele

Mit dem Online-Voting stellt Graubünden Ferien beliebte Ausflugsziele ins Zentrum. Graubündens Seen und Flüsse gehören zu den meistgenannten Merkmalen der Naturmetropole der Alpen. Insgesamt zählt der Bergkanton 1038 Seen. Viele dieser Gewässer sind nur zu Fuss oder mit dem Mountainbike zu erreichen. Sie bieten beim Wandern eine erholsame Auszeit und – falls nötig – willkommene Abkühlung.

Das sind die 10 schönsten Bergseen gemäss den Graubünden-Fans

Platz 1: Lagh da Saoseo in der Valposchiavo (818 Stimmen)

Platz 2: Lej da Staz im Engadin (811 Stimmen)

Platz 3: Lai da Palpuogna in Bergün Filisur (603 Stimmen)

Platz 4: Älplisee in Arosa

Platz 5: Jöriseen in Davos Klosters

Platz 6: Lag da Laus in der Surselva

Platz 7: Lai da Rims in der Val Müstair

Platz 8: Lägh da Cavloc in der Bregaglia

Platz 9: Surettaseen in der Viamala

Platz 10: Lai da Tuma in Disentis Sedrun

Zum Listicle mit Informationen zu den Seen: https://www.graubuenden.ch/top-10-bergseen

