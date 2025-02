Oehler Web

Diese Autos nehmen wir mit Handkuss – Welche Fahrzeuge verkaufen Sie in der Schweiz am besten an den Autohändler?

Der Schweizer Automarkt ist dynamisch, und einige Fahrzeugmodelle sind besonders gefragt. Wenn Sie Ihr Auto in der Schweiz verkaufen, sollten Sie wissen, welche Modelle sich am besten an einen Auto Ankauf oder für den Auto Export eignen. Doch was macht diese Fahrzeuge so beliebt? Autoankauf-ab-Platz erklärt, welche Autos Händler besonders gerne übernehmen.

1. Kleinwagen – Die Verkaufsschlager auf dem Schweizer Gebrauchtwagenmarkt

Rain, Schweiz - Februar 2025: Kompakte Stadtflitzer sind besonders begehrt, da sie sparsam im Verbrauch sind und niedrige Unterhaltskosten haben. Modelle wie der Dacia Sandero, Hyundai i10, Toyota Aygo X, Kia Picanto und VW Up! sind daher besonders attraktiv für den Gebrauchtwagenmarkt. Dank ihres geringen Kraftstoffverbrauchs und der soliden Bauweise sind sie ideale Fahrzeuge für Pendler und Stadtbewohner.

2. Kompakte Hybridmodelle – Hohe Nachfrage bei sparsamen Autos

Hybride sind in der Schweiz sehr gefragt, da sie umweltfreundlicher sind und niedrige Betriebskosten haben. Besonders der Toyota Yaris Hybrid und der Honda Jazz Hybrid erfreuen sich hoher Beliebtheit, da sie sowohl in Städten als auch auf der Autobahn effizient sind. Diese Fahrzeuge sind für einen Auto Ankauf ebenfalls sehr interessant.

3. Robuste Gebrauchte für den Export – Perfekt für den internationalen Markt

Nicht alle Fahrzeuge bleiben auf dem Schweizer Markt. Für den Auto Export sind robuste Modelle mit langlebigen Motoren besonders gefragt. Hierzu gehören der Škoda Fabia, der Ford Fiesta sowie ältere Dieselmodelle von Volkswagen, Mercedes und BMW. Diese Fahrzeuge werden häufig nach Osteuropa oder Afrika exportiert, wo sie weiterhin zuverlässig ihren Dienst tun.

Warum Autoankauf-ab-Platz der richtige Partner für Sie ist

Wenn Sie ein gebrauchtes Auto in der Schweiz verkaufen möchten, ist Autoankauf-ab-Platz Ihr zuverlässiger Partner. Wir bieten eine unkomplizierte Abwicklung, faire Preise und übernehmen auch Fahrzeuge mit hoher Laufleistung oder kleinen Mängeln. Egal, ob Sie Ihren Kleinwagen, Hybrid oder Gebrauchtwagen verkaufen möchten – wir nehmen ihn mit Handkuss!

Kontaktieren Sie uns noch heute für eine unverbindliche Offerte und geniessen Sie ein schnelles und unkompliziertes Auto verkaufen in der Schweiz!

Adresse: Autoankauf ab Platz Sandblatte 1 6026 Rain Email info@autoankauf-ab-platz.ch