Malta: Neues Buchungssystem für die Blaue Lagune reduziert Besucherzahlen um 68 %

Überfüllte Strände sowie genervte Touristen und Einheimische: Mit dem im Mai 2025 neu eingeführten Buchungssystem für die Blaue Lagune schafft Malta den Spagat zwischen Umweltschutz und einem angenehmen Besuchserlebnis.

In der beiliegenden Medienmitteilung erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur Einführung des neuen Buchungssystems für die Blaue Lagune in Malta.

So viel sei verraten: Die ersten Ergebnisse zeigen eine deutliche Entlastung des Gebietes mit 68 % weniger Besucherinnen im Vergleich zu den Spitzenwerten des Sommers 2024.

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Louis Burgess via E-Mail louis.burgess@urlaubmalta.com oder telefonisch unter +41 79 309 38 92 zur Verfügung. Bildmaterial finden Sie hier.

