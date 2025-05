L'Oréal Paris

L'Oréal Paris verkündet die Gewinnerin des fünften jährlichen Lights On Women's Worth Award - ausgezeichnet wird eine vielversprechende weibliche Kurzfilmregisseurin

Ausgewählt von Schauspielerin und L'Oréal Paris Botschafterin Viola Davis geht der fünfte Lights On Women's Worth Award an Heo Gayoung aus Südkorea für ihren Kurzfilm "First Summer".

L'Oréal Paris hat die diesjährige Gewinnerin des fünften Lights On Women's Worth Award bekannt gegeben. Ausgewählt wurde sie aus der Short Film Competition sowie der La Cinef-Auswahl. Heo Gayoung aus Südkorea wurde für ihren 30-minütigen Kurzfilm First Summer aus 13 nominierten Filmen ausgezeichnet. Der Film erzählt die Geschichte von Yeongsun, einer Frau, die lieber an der 49-tägigen Gedenkzeremonie ihres verstorbenen Freundes Haksu teilnehmen möchte als an der Hochzeit ihrer Enkelin.

Die preisgekrönte Schauspielerin Viola Davis, seit 2019 Markenbotschafterin von L'Oréal Paris, wählte Heo Gayoung zur diesjährigen Preisträgerin und verkündete die Auszeichnung bei einer feierlichen Zeremonie während des Cinéma de Demain Dinners auf den Filmfestspielen in Cannes am 23. Mai 2025. Neben einem Geldpreis erhält Heo Gayoung ein exklusives Mentoring durch L'Oréal Paris. Davis, die als Schauspielerin, Produzentin und EGOT-Gewinnerin zu den angesehensten Persönlichkeiten Hollywoods zählt, war in diesem Jahr erstmals Jurorin des Awards - und trat damit die Nachfolge von Elle Fanning und Kate Winslet an.

"Die Tiefe, mit der sie den menschlichen Verlust begreift, ist beeindruckend. Heo Gayoung fängt durch Yeongsun diesen verzweifelten Drang ein, um jeden Preis das zu verteidigen, was uns lebendig fühlen lässt. Mutig, kraftvoll und absolut die Geschichte davon, was es bedeutet, eine Frau zu sein." - Viola Davis

Als offizieller Partner der Filmfestspiele von Cannes seit nun mehr 28 Jahren setzt sich L'Oréal Paris als feministische Marke konsequent für die Stärkung von Frauen im Film ein - unterstützt durch ikonische Schauspielerinnen, die als Markenbotschafterinnen die Werte der Marke verkörpern. Seit 2021 geht die Marke mit dem Lights On Women's Worth Award noch einen Schritt weiter, um Ungleichheiten in der Filmbranche entgegenzuwirken.

Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President von L'Oréal Paris, ergänzt:

"Das fünfjährige Jubiläum dieses Awards ist ein kraftvolles Zeichen für unser anhaltendes Engagement, Frauen im Film zu fördern. Diese Mission ist tief in der DNA von L'Oréal Paris verankert. Wir wollen Frauen ermutigen, ihnen Sichtbarkeitgeben, eine Bühne bieten, sich auszudrücken - und ein Spotlight auf ihre Kunst werfen. Seit fünf Jahren ehren wir junge Regisseurinnen mit großem Potenzial. Ich hoffe, dass es diesen Preis eines Tages nicht mehr braucht - als Zeichen dafür, dass Frauen endlich ihren verdienten Platz im Zentrum der Filmindustrie eingenommen haben."

Das Cinéma de Demain Dinner bringt Branchenexpert:innen zusammen, um aufstrebende Talente zu feiern. Heo Gayoungtritt mit ihrer Auszeichnung in die Fußstapfen der Vorjahresgewinnerin Viv Li (Across the Waters, 2024).

Neben Heo Gayoung wurden folgende Kurzfilmer:innen für den Wettbewerb ausgewählt:

Inês Nunes - A Solidão dos Lagartos (Portugal / Spanien)

Kyla Danelle Romero & Arvin Belarmino - Agapito (Philippinen)

Sandra Desmazières - Fille de l'Eau (Frankreich)

Martine Frossard - Hypersensible (Kanada)

Shuhan Liao & Zhaoguang Luo - Nvhai (China)

Oumnia Hanader - Bimo (Frankreich)

Vida Skerk - Ether (UK)

Miki Tanaka - Ginger Boy (Japan)

Helmi Donner - Matalapainé (Finnland)

Polina Piddubna - My Grandmother Is a Skydiver (Deutschland)

Laura Anahory - O Pássaro de Dentro (Portugal)

Natalia Mirzoyan - Winter in March (Estland / Armenien / Frankreich)

Begleitet wurde der inspirierende Abend von namhaften internationalen und nationalen L'Oréal Paris Botschafterinnen wie Gillian Anderson, Simone Ashley, Alia Bhatt, Elle Fanning, Jane Fonda und Iris Berben, die gemeinsam mit Viola Davis die neue Generation weiblicher Filmemacherinnen feierten.

BEREITS IM VORFELD DES AWARDS SETZTE L'ORÉAL PARIS EIN WEITERES STARKES ZEICHEN FÜR FEMALE EMPOWERMENT IN DER FILMBRANCHE:

Am 14. Mai 2025 veranstaltete die Marke ein exklusives Dinner an der französischen Riviera - ein Abend, der ganz im Zeichen der Frauen im Film stand. Im Mittelpunkt: die Ehrung zweier langjähriger L'Oréal Paris Botschafterinnen. Schauspielikone Andie MacDowell wurde für 40 Jahre Partnerschaft mit der Marke gefeiert, während Eva Longoria ihr 20-jähriges Jubiläum als Botschafterin beging.

Der Abend versammelte prominente Gäste aus der Filmbranche - darunter Botschafter:innen, Freund:innen der Marke, Mitglieder der offiziellen Festivaljury sowie der Jury Un Certain Regard. Unter den Gästen waren unter anderem Juliette Binoche, Halle Berry, Jeremy Strong, Leïla Slimani, Alba Rohrwacher und Luma Grothe. Gemeinsam setzten sie einstarkes Zeichen für Zusammenhalt und weibliche Vorbilder in der Filmwelt.

Auch dieses Dinner unterstreicht die Mission von L'Oréal Paris: Frauen zu stärken, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und neue Vorbilder zu fördern - innerhalb und außerhalb der Kinoleinwand.

BISHERIGE GEWINNERINNEN DES LIGHTS ON WOMEN'S WORTH AWARD:

Bis heute hat der Lights On Women's Worth Award fünf herausragende Filmemacherinnen aus aller Welt ausgezeichnet, die allesamt kraftvolle und zum Nachdenken anregende Geschichten auf die Leinwand gebracht haben. Die ersten vier Kurzfilme wurden bereits über 220 Mal auf internationalen Filmfestivals offiziell ausgewählt und haben insgesamt 50 Auszeichnungen erhalten.

2025 - Heo Gayoung (First Summer, Südkorea): Eine Frau ringt mit der Entscheidung zwischen dem Gedenkgottesdienst ihres verstorbenen Partners und der Hochzeit ihrer Enkelin.

2024 - Viv Li (Across the Waters, China): Eine eigenwillige Teenagerin entdeckt Musik in einer funklosen Bergbaustadt durch den Walkman eines LKW-Fahrers.

2023 - Fatima Kaci (La Voix des Autres, Frankreich): Eine Dolmetscherin für Geflüchtete stellt durch ihre Arbeit ihre eigene Identität in Frage.

2022 - Mai Vu (Spring Roll Dream, Vietnam): Ein zarter Film über die emotionale Bedeutung von Familientraditionen.

2021 - Aleksandra Odic (Frida, Deutschland): Eine intensive Begegnung zwischen einer jungen Krankenschwester und ihrer Patientin.