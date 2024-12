Unilever Deutschland GmbH

Unilever für LGBTQI+-Engagement mit Bestnote ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Unilever setzt sich seit vielen Jahren konsequent für eine diversere und inklusivere Gesellschaft ein. Die Auszeichnung zum PRIDE Champion 2024 mit Gold-Siegel bestätigt das Engagement des Unternehmens für die LGBTQI+-Community.

Zum fünften Mal in Folge zeichnet der PRIDE Index Unternehmen aus, die sich in besonderem Maße für die Rechte und Sichtbarkeit von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Mitarbeitenden (LGBTIQ+) einsetzen. Ziel des Index ist es, das LGBTIQ+ Diversity Management von Arbeitgebenden in den Kategorien Organisationsstruktur, Human Resources, Kommunikation & Sichtbarkeit sowie rechtlicher Rahmen & Regelungen abzubilden, Entwicklungspotenzial aufzuzeigen und so das Engagement der Unternehmen in diesem Bereich vergleichbar zu machen.

Diversität ist fest in der Unternehmensstrategie verankert

Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichte nach der Bewertung durch ein Expert*innen-Gremium im Rahmen des PRIDE Champion Audits 2024 eine Gesamtbewertung von rund 85 Prozent der möglichen Punktzahl Mit über 90 Prozent der möglichen Punktzahl in der Kategorie rechtlicher Rahmen & Regelungen und knapp 90 Prozent bei Organisationsstruktur zeigt Unilever, dass diversitätsfördernde Rahmenbedingungen tief in der Unternehmensstrategie verankert sind. Maßgebend dafür ist die unternehmensweite "Equity for Impact"-Strategie, die darauf abzielt, strukturelle Diskriminierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette abzubauen und marginalisierte Gruppen wie die LGBTQI+-Community gezielt zu stärken.

Auch in den Kategorien Human Resources und Kommunikation schneidet Unilever mit jeweils rund 80 Prozent im oberen Bereich ab. Besonders hervorzuheben ist das Mitarbeitenden-Netzwerk "proUd", das mit einer Bewertung von knapp 92 Prozent ein starkes Zeichen für Engagement und Unterstützung setzt - sowohl innerhalb der Belegschaft als auch durch die oberste Führungsebene.

"Wirksames Engagement geht über Akzeptanz und Toleranz hinaus. Bei Unilever setzen wir uns daher für strukturelle Veränderungen und gelebte Vielfalt ein. Dazu gehören die richtigen Rahmenbedingungen ebenso wie die Bereitschaft aller Mitarbeitenden zu Verbündeten unserer LGBTQI+-Kolleg*innen zu werden", betont Alexandra Büßer, die gemeinsam mit Marlin Mühlhoff als Head of HR für Unilever Deutschland im Jobsharing tätig ist.

Marlin Mühlhoff ergänzt: "Die umfassende Bestandsaufnahme unseres Diversity Managements durch den PRIDE Index Audit ist für uns ein wertvolles Instrument, um Stärken sichtbar zu machen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Gerade in Zeiten, in denen Hass und Hetze zunehmen, braucht es klare Zeichen wie den PRIDE Index. Die Auszeichnung mit dem Gold-Siegel zeigt, dass sich unsere Bemühungen auszahlen und gleichzeitig wissen wir jetzt, an welchen Stellen wir noch besser werden können."

Über Unilever

Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Verbraucher*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 127.000 Mitarbeitende und erzielte 2023 einen Umsatz von 59,6 Milliarden Euro.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.unilever.de

Über den Pride Index 2024

Mehr über den Pride Index 2024 erfahren Sie hier: www.uhlala.com/de/pride-index/