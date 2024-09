Stefano Zarrella zaubert Zürchern Kürbis Bruschetta auf den Teller

Ferris Bühler Communications

Heute, am Samstag, 28. September läutete der bekannte Food-Creator Stefano Zarrella die goldene Jahreszeit in Zürich ein. Erstmals seit er mit Social Media anfing, reiste er in die Schweiz und war beeindruckt von der Fan-Masse, die in Sihlcity auf ihn wartete.

“Nach diesem Fan-Ansturm plane ich bereits meinen nächsten Besuch und möchte noch mehr von Zürich sehen. Vielleicht gibt es demnächst auch ein Schweizer Gericht auf meinem Kanal”, verrät Stefano Zarrella.

Bis zum 19. Oktober 2024 wird das Fest der Sinne in Sihlcity gefeiert – mit Wein- und Food-Tastings, Workshops sowie Fashion- und Beauty-Events. Den Start machte heute Stefano Zarrella mit einem Kürbis Bruschetta Kochkurs und nahm die Besucher:innen auf eine genussvolle Reise mit.

