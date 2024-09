Ferris Bühler Communications

The Taste of Autumn in Sihlcity: Kulinarik, Kunst und besondere Events

In diesem Herbst wird Sihlcity zur Bühne für die goldene Jahreszeit. Bei den „The Taste of Autumn“ Spezialwochen vom 28. September bis zum 19. Oktober verwandelt sich das Urban-Entertainment Center in eine herbstliche Genusswelt, die Wein- und Food-Tastings, Fashion- und Beauty-Events sowie exklusive Workshops umfasst.

Freuen Sie sich auf eine Live-Cooking-Session und Autogrammstunde mit Food-Creator Stefano Zarrella am 28. September. Oder kommen Sie zum exklusiven Outdoor-Fotoshooting mit Starfotograf Cyrill Matter am 5. Oktober. Ein weiteres kulinarisches Highlight ist der Auftritt von Roland Trettl am 19. Oktober, bei dem Sie in den Genuss herbstlicher Kreationen kommen.

