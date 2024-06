Ferris Bühler Communications

TV-Koch René Schudel kocht mit jungen Talenten am Greenfield Festival

Mit grosser Leidenschaft und Engagement kämpft der Schweizer TV-Koch René Schudel gegen den Fachkräftemangel in der Gastronomie. Auf dem diesjährigen Greenfield Festival, das heute, am 13. Juni begann, zeigt er den Nachwuchstalenten, dass der herausfordernde Beruf in der Gastronomie voller Glücks- und Erfolgsmomente ist. Das Projekt „Raus aus der Komfortzone“ bietet Lernenden aus verschiedenen Bereichen die Möglichkeit, Musiker:innen, VIP Gäste und Festivalmitarbeitende mit kulinarischen Meisterwerken zu bewirten.

