Ferris Bühler Communications

Ex-Goalie Pascal Zuberbühler über die EM 2024, die FIFA und die Schweizer Nati

Bild-Infos

Download

Wie weit kommt die Schweizer Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2024? Bleibt die FIFA in Zürich? Und wer gewinnt die Champions League am kommenden Samstag?

Pascal Zuberbühler kennt als ehemaliger Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft und heutiger FIFA-Berater die Welt des Fussballs so gut wie kein anderer. In der neuesten Folge von "Schnurri mit Buri" spricht der Ostschweizer mit Anita Buri über die Anfänge seiner Karriere als Profifussballer, seinen jetzigen Job bei der FIFA, warum an einem Turnier nicht unbedingt das beste Team gewinnt und er verrät seinen Top-Favoriten der diesjährigen Europameisterschaft.

Zudem spricht der Ex-Goalie über seine Zeit in Leverkusen und gibt einen Tipp ab, ob Dortmund oder Real Madrid die Champions League am kommenden Samstag gewinnt.

Jeden Monat erscheint eine neue Folge "Schnurri mit Buri" auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Die aktuelle Folge können Sie hier herunterladen. Bilder finden Sie hier. Die Highlights der Episode können Sie hier anschauen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und würden uns sehr über eine Berichterstattung freuen.

Herzliche Grüsse

Fabian Welsch