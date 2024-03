Stallvisite – ein Erlebnis für die ganze Familie

MEDIENMITTEILUNG, Bern, 25. März 2024 Käsekonsum in der Schweiz erfreulich konstant Im Jahr 2023 konsumierte jede in der Schweiz ansässige Person im Durchschnitt 22.7 Kilogramm Käse. Das ist etwas weniger als im Vorjahr aber ein Kilogramm mehr als im Jahr 2018. Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 204’892 Tonnen Käse aus dem In- und Ausland ...

Ein Dokument

mehr