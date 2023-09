HEKS - Hilfswerke der Evang. Kirche / EPER - L'Entraide Protestante Suisse

Karolina Frischkopf zur neuen HEKS-Direktorin gewählt

Zürich (ots)

Karolina Frischkopf, die aktuelle stellvertretende Direktorin und interimistische Leiterin der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes, wurde vom Stiftungsrat des Hilfswerks der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) am 22. September 2023 zur neuen Direktorin gewählt. Karolina Frischkopf hält einen EMBA und hat internationale Beziehungen, Wirtschafts- und Politikwissenschaften studiert. Die 45-Jährige verfügt über 18 Jahre Führungserfahrung im Verbandsmanagement und arbeitete zehn Jahre als Diplomatin in Mexiko, Genf, Peking und Bern. Sie wird am 1. März 2024 als erste Frau die operative Leitung von HEKS übernehmen als Nachfolgerin des Ende Oktober 2023 abtretenden Peter Merz. Die Leitung wird zwischenzeitlich intern sichergestellt.