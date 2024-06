Ferris Bühler Communications

blue Cinema eröffnet erstes Kino in der Westschweiz

Blue Cinema, eine der grössten Kinobetreiberinnen der Deutschschweiz, expandiert in die Westschweiz: Die Eröffnung des ersten Kinos in Genf ist für das erste Quartal 2025 im Confédération Centre an der Rue de la Confédération geplant und markiert einen bedeutenden strategischen Meilenstein für blue Cinema.

Alle weiteren Informationen zur Eröffnung des ersten blue Cinema in der Westschweiz finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Für Interview-Wünsche mit Ophélie Döbler, Chief Product Officer von blue Cinema, stehen wir gerne per Rückmail oder telefonisch (056 544 61 64) zur Verfügung.

