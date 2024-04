Ferris Bühler Communications

Saisonabschluss im Oberengadin: The Baseballs rocken im Schnee

Der Saisonabschluss im Oberengadin rückt näher. In gut zwei Wochen, am 27. und 28. April, werden nicht nur die letzten Spuren in den Schnee gezogen, sondern auch der Winter mit Musik der Fünfziger- und Sechzigerjahre und rockigen Gitarrenriffs gebührend verabschiedet.

Am bereits sechsten Frühlingsfest an der Mittelstation Murtèl in Corvatsch-Silvaplana sorgt die Berliner Rock ‘n’ Roll Band The Baseballs mit ihren Hits für ordentlich Stimmung am Berg. Dabei herrschen nach wie vor beste Schneebedingungen auf den Pisten am Corvatsch.

